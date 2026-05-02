Perú

Exsuboficial de la PNP capturado tras asaltar en serie minimercados de Lima Norte

El detenido, expulsado de la Policía Nacional, es acusado de robar más de diez locales de una cadena de tiendas bajo distintos métodos. Su captura se logró tras un operativo en la avenida Carlos Izaguirre

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Exsuboficial de la PNP capturado tras asaltar en serie minimercados de Lima Norte.
Exsuboficial de la PNP capturado tras asaltar en serie minimercados de Lima Norte.

Un exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue arrestado tras ser identificado como el presunto autor de una serie de asaltos a minimercados en Lima Norte.

Jonathan Víctor Hilario Alvarado, de 32 años y conocido como ‘Jona’, había sido separado de la institución policial por indisciplina y, según los reportes policiales, utilizó sus conocimientos previos para ejecutar más de diez robos a locales de la cadena de tiendas Mass.

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La captura se produjo en la cuadra 26 de la avenida Carlos Izaguirre, cuando agentes de la División Antirrobos de la Dirincri interceptaron al sospechoso justo después de que cometiera un nuevo asalto.

El exsuboficial intentó huir con más de 600 soles en efectivo dentro de una bolsa amarilla, elemento clave que lo vinculaba con otros robos. En su poder se halló una réplica de pistola con la que amenazó a una empleada del local, así como un carnet policial y seis municiones de arma de fuego que guardaba en su vehículo.

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Los investigadores detallaron que ‘Jona’ empleaba un modus operandi basado en la simulación: ingresaba a los locales como si fuera un cliente, elegía productos y, en el momento oportuno, intimidaba a los trabajadores para apoderarse del dinero de la caja.

En ocasiones, el detenido actuaba encapuchado o esperaba el cierre del local para sorprender al personal, lo que le permitió operar en distintos distritos de Lima Norte sin ser identificado de inmediato.

Exsuboficial de la PNP capturado tras asaltar en serie minimercados de Lima Norte.
Exsuboficial de la PNP capturado tras asaltar en serie minimercados de Lima Norte.

Cámaras y operativos: el seguimiento que permitió la captura

Las imágenes de videovigilancia de los minimercados asaltados resultaron determinantes para la investigación. El sospechoso fue captado en reiteradas oportunidades utilizando la misma bolsa amarilla para guardar el botín, un detalle que facilitó su identificación y seguimiento.

Los agentes establecieron un cerco perimétrico en los puntos de mayor incidencia y rastrearon la rutina de ‘Jona’, logrando ubicarlo en plena faena delictiva.

Durante el operativo, la policía incautó un vehículo Renault azul que el exsuboficial estacionaba a pocas cuadras de los locales, utilizado como medio de fuga tras los robos. Dentro del automóvil se hallaron objetos personales y documentos que confirmaron su identidad y su pasado en la Policía Nacional.

Al momento de la detención, Hilario Alvarado fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades.

La División de Robos de la Policía Nacional continúa investigando su presunta participación en otros asaltos reportados en comercios de Lima Norte, mientras comerciantes y trabajadores afectados han sido convocados para identificarlo formalmente.

Las autoridades exhortaron a quienes hayan sido víctimas de robos bajo este mismo patrón a presentar su denuncia y colaborar con el proceso de investigación.

El caso ha generado preocupación entre los propietarios de minimercados, quienes han solicitado mayor vigilancia y coordinación entre la policía y los negocios locales para prevenir nuevos incidentes.

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