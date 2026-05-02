Lima y Callao aceleran ventas de departamentos con mayor demanda por viviendas de 2 y 3 dormitorios

Best Place to Live sacó un estudio donde revela los niveles de satisfacción de los peruanos con sus compras de vivienda. - Crédito Captura de Google Maps

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao registró un crecimiento de 25% en las ventas de viviendas durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Así lo informó Andina Noticias, citando el último reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), que destacó un mayor dinamismo del sector impulsado por condiciones económicas favorables.

Según el citado medio, el incremento en las colocaciones responde a un entorno de mayor previsibilidad económica, acompañado de una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 3% y tasas hipotecarias que se mantienen por debajo del 8% anual. Estos factores han fortalecido la confianza de las familias y favorecido la toma de decisiones para adquirir una vivienda.

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El reporte también señala que el mercado viene mostrando una capacidad más eficiente para absorber la oferta disponible. Al cierre de marzo, el índice de absorción mensual alcanzó el 5.6%, cifra superior al promedio de 3.7% registrado durante los últimos cinco años.

Los alquileres en Lima se encuentran subiendo, a pesar de la recesión y con un sueldo mínimo estancado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina

Mayor demanda por departamentos funcionales

Andina Noticias detalló que las preferencias de los compradores muestran una tendencia hacia espacios más funcionales y eficientes. De acuerdo con Codip, el 50.2% de las ventas concretadas durante el primer trimestre correspondieron a departamentos con áreas de entre 40 y 60 metros cuadrados.

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Asimismo, las viviendas de dos y tres dormitorios concentraron cerca del 78% de las operaciones totales, reflejando el interés de las familias por inmuebles que optimicen la distribución del espacio sin elevar significativamente el costo de adquisición.

El dinamismo del mercado también ha reducido considerablemente el tiempo de permanencia de las unidades inmobiliarias. Mientras que en los últimos cinco años el promedio de venta de un proyecto era de 26 meses, actualmente el stock se agota en aproximadamente 17 meses.

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Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. Estas son las principables flaquezas del sector. - Crédito Andina

Preventas impulsan el mercado inmobiliario

Otro de los aspectos destacados en el reporte difundido por el mencionado medio es el crecimiento de las operaciones en fase de preventa. Más del 80% de las transacciones realizadas durante el primer trimestre correspondieron a proyectos en planos o en etapa de construcción.

Esta tendencia evidencia que los compradores continúan apostando por inversiones a largo plazo y buscan acceder a mejores condiciones comerciales y precios más competitivos antes de la culminación de las obras.

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El alto nivel de preventas también garantiza la continuidad de los proyectos inmobiliarios activos en Lima y Callao. Actualmente, existen 1.088 proyectos en desarrollo en la capital, impulsados por la sostenida demanda habitacional.

departamentos - sector inmobiliario

Vivienda social y nuevos polos de crecimiento

La Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el principal motor del mercado inmobiliario. Según el informe citado por Andina Noticias, este segmento concentró el 68% de las ventas y el 70% de la oferta acumulada durante el primer trimestre del año.

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Lima Moderna, Lima Centro y Lima Sur continúan posicionándose como los principales ejes estratégicos para este tipo de proyectos. Sin embargo, otros distritos vienen ganando protagonismo como nuevos polos de expansión urbana y desarrollo inmobiliario.

En particular, zonas de Lima Norte como Carabayllo e Independencia destacan por el incremento de ventas registrado en los últimos meses. El crecimiento en estas áreas está vinculado a la búsqueda de mayor conectividad, mejores servicios y proyectos con precios más accesibles.

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Estabilidad de precios favorece compras

El informe de Codip, difundido por el mismo medio, resaltó además que el valor del metro cuadrado mantiene una relativa estabilidad. En el último año, el ajuste de precios fue de apenas 1%, lo que contribuye a mantener atractivo el mercado para potenciales compradores.

La estabilidad de los precios, sumada a la reducción de las tasas hipotecarias, configura un escenario favorable para las familias interesadas en adquirir una vivienda propia o realizar una inversión inmobiliaria.

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Venta de viviendas en Lima crece 38,6% en 2025 y supera récord alcanzado en 2013. (Foto: Capeco)

El sector inmobiliario prevé mantener un comportamiento positivo durante los próximos meses, impulsado por la recuperación económica, la expansión de proyectos residenciales y la sostenida demanda por viviendas en Lima Metropolitana y el Callao.