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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ protagonizarán un gran enfrentamiento en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en el duelo más destacado de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la cima de la tabla, mientras que los ‘celestes’ intentarán recortar diferencias pensando en el Acumulado.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará el sábado 9 de mayo a las 20:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Se prevé un estadio lleno, con asistencia exclusiva de la hinchada local.

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Alianza Lima y Sporting Cristal será el partido más esperado de la fecha 14 del Torneo Apertura.
Alianza Lima y Sporting Cristal será el partido más esperado de la fecha 14 del Torneo Apertura.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, será transmitido en vivo de forma exclusiva por L1 Max. Este canal ofrece la cobertura de todos los encuentros de la jornada y está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso en todo el país.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir cada partido en línea desde dispositivos móviles o computadoras, ofreciendo una alternativa para quienes no utilizan televisión convencional.

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Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, para que los aficionados puedan seguir todos los detalles de uno de los partidos más relevantes de la fecha.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

- UTC vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Sábado 9 de mayo

- CD Moquegua vs ADT (13:00 horas / estadio 25 de noviembre)

- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 36)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 10 de mayo

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio IPD Huancayo)

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Lunes 11 de mayo

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Sport Boys vs Universitario (20:30 horas / estadio Nacional de Lima)

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo quedó el último Alianza vs Cristal?

La última vez que Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron en el campeonato peruano fue el 6 de diciembre de 2025, en las semifinales de los playoffs de la Liga 1. El ganador avanzaría a la final y se mediría con Cusco FC.

El partido de vuelta disputado en Matute finalizó 3-3. Erick Castillo marcó dos goles y Paolo Guerrero sumó uno para los ‘blanquiazules’, mientras que Martín Távara anotó un triplete para el conjunto de La Florida.

El empate llevó la definición a los penales, ya que en la ida también habían igualado 1-1. En la tanda, Cristal se impuso 5-4. Sergio Peña fue el único que falló su remate, que sentenció la eliminación de los ‘íntimos’.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Este nuevo encuentro representa una oportunidad de revancha para Alianza Lima y resulta clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura, ya que una derrota podría frenar su avance en la lucha por el título. Sporting Cristal, en tanto, buscará acercarse a los puestos de liderazgo y consolidar sus opciones en el campeonato.

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