El negocio de mandar peruanos a morir en la guerra: informe revela cómo funciona la red de reclutamiento ruso que opera en todo el mundo

Peruanos engañados con falsas ofertas de trabajo terminaron como soldados en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que no se ha detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 600 peruanos fueron reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania. Al menos 13 de ellos ya están muertos. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que opera desde las redes sociales con la precisión de una maquinaria aceitada. Un informe internacional presentado el 29 de abril en Kiev confirma que lo que viven esos peruanos no es un caso aislado: es el capítulo latinoamericano de un esquema global de trata de personas orquestado por el Estado ruso.

El mecanismo es siempre el mismo. Un mensaje por Instagram o Telegram con una oferta de trabajo en seguridad, cocina o transporte. Un sueldo de hasta 4.000 dólares mensuales y un bono inicial de entre 20.000 y 50.000 dólares. Un contrato redactado en ruso que nadie entiende y que nadie explica. Tres días después, el aeropuerto. Al llegar a Moscú, confiscación del pasaporte, el celular y el DNI. Una deuda fabricada de 20.000 dólares por el traslado. Tres semanas de adoctrinamiento en un campo militar. Y luego, el frente de guerra.

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El abogado Percy Salinas denuncia la alarmante situación de los peruanos reclutados para la guerra en Rusia. Confirma al menos 13 fallecidos y comparte el testimonio de un soldado que, junto a otros compatriotas, clama por ser rescatado de una trinchera mientras la embajada peruana no responde. | Canal N

Ese es el relato que repiten, con variaciones mínimas, los familiares de los más de 600 peruanos atrapados en el conflicto. El perfil de las víctimas apunta principalmente a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, aunque también hay civiles con oficios técnicos. Los reclutadores, según el abogado de las familias, Percy Salinas, son ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos con base en Lima. La empresa responsable ha cambiado de nombre al menos seis veces desde que comenzaron las denuncias, para dificultar su rastreo.

A lado izquierdo Frank Luis Pinedo del Campo, de 33 años; y a lado derecho de la foto Jair Ayachi Sánchez, de 22. Ambos nacidos en la región peruana de Loreto murieron en la guerra entre Ucrania y Rusia | Foto captura: Infobae Perú

El patrón que el mundo ya documentó

El 29 de abril de 2026, en el Gran Salón de la Academia Diplomática Hennadii Udovenko del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR) presentaron el informe “¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación rusa de combatientes extranjeros en su guerra contra Ucrania”. El documento es el resultado de nueve meses de investigación en América Latina, Asia Central y África, con entrevistas a prisioneros de guerra detenidos en territorio ucraniano.

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Percy Salinas, abogado de las familias, denuncia una red de trata de personas que recluta peruanos con falsas promesas laborales para enviarlos como mercenarios a la guerra entre Rusia y Ucrania. Conoce los detalles de este engaño y la lucha de los familiares por traerlos de vuelta. | Video

Perú no aparece mencionado en el informe. Pero cada línea del documento describe lo que ocurre en el país. El informe señala que desde febrero de 2022, Rusia ha reclutado al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países. Entre ellos, estima que entre 1.000 y 8.000 son latinoamericanos, con Colombia como el caso más documentado de la región. El número de combatientes extranjeros creció más de un 30 % entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y la inteligencia ucraniana proyecta que Moscú reclutará otros 18.500 extranjeros antes de fin de 2026.

Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

“Rusia ha construido un sistema de reclutamiento global que apunta deliberadamente a las poblaciones más vulnerables: migrantes indocumentados, detenidos, trabajadores en situación precaria, incluso estudiantes extranjeros, en decenas de países de Asia, África y América Latina”, afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH, al momento de presentar el informe. “En todos los casos, es un Estado el que los instrumentalizó como parte de su maquinaria de guerra y los envió a las posiciones más peligrosas del frente”, agregó.

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El informe detalla el mecanismo con precisión: los contratos se presentan en ruso a personas que no leen ni comprenden el idioma, sin explicación y en circunstancias que hacen imposible negarse. De los 16 prisioneros de guerra entrevistados para el documento, 13 declararon que les habían dicho que no tendrían que combatir. La mayoría fue enviada a posiciones de primera línea en cuestión de semanas.

Más de 600 peruanos fueron engañados y reclutados por una red criminal rusa para combatir en Ucrania, enfrentando graves riesgos y la muerte en el frente de batalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos fueron destinados a los llamados “asaltos de carne”, ataques frontales de alto riesgo con tasas de bajas extremas. Las estimaciones ucranianas indican que uno de cada cinco reclutas extranjeros no sobrevive el primer período de despliegue. Al menos 3.388 combatientes extranjeros han muerto en combate desde 2022; otras estimaciones elevan la cifra total por encima de los 5.000.

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Lo que viven las familias peruanas

En Perú, las familias de los reclutados llevan semanas en una espiral de angustia, burocracia y amenazas. Más de 120 familias presentaron denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas, oficina especializada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al día siguiente de interponer las denuncias, varios familiares comenzaron a recibir mensajes amenazantes en sus teléfonos. Cinco peruanos han sido repatriados hasta ahora: cuatro desde Moscú y uno desde Polonia. Frente a los más de 600 atrapados, la cifra resulta exigua.

El abogado Salinas fue directo al señalar la respuesta oficial: “La Cancillería no nos está brindando el apoyo”. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista formal de peruanos en zona de conflicto y conformó un grupo de trabajo con el Ministerio Público, la Policía Nacional, y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo. Moscú respondió el 30 de abril con un comunicado en el que indicó que “respeta la decisión de ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía” y que está dispuesta a brindar información si se presentan solicitudes formales.

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Familiares de ciudadanos peruanos realizan un plantón en los exteriores de la embajada de Rusia, en Lima, para exigir la repatriación de sus seres queridos. Denuncian que fueron llevados con falsas promesas de trabajo como agentes de seguridad y ahora se encuentran en el frente de batalla en la guerra contra Ucrania. | TV Perú Noticias

El informe de la FIDH y Truth Hounds es categórico en cuanto a la responsabilidad del Estado ruso: el sistema de reclutamiento “exhibe todos los elementos constitutivos de la trata de personas” y representa una violación del Protocolo de Palermo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El documento también concluye que ninguno de los países de origen analizados ha logrado prevenir o remediar plenamente la trata de personas dentro de sus fronteras.

Una red que no para

El esquema que opera en Perú no es exclusivo del país. El mismo patrón se repite en Bolivia, Ecuador y, con mayor volumen, en Colombia. La red cambia de nombre, muda de plataforma y sigue activa. “A pesar de que muchos estados toman medidas para frenar el reclutamiento, y aunque Rusia afirma que ya no recluta ciudadanos de ciertos países, el reclutamiento predatorio continúa”, advirtió Maria Tomak, investigadora asociada de Truth Hounds.

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La infografía ilustra el aumento anual en el reclutamiento de combatientes extranjeros por Rusia, proyectando 18.500 para 2026 según datos verificados. (Infobae / Truth Hounds)

El informe recomienda a los países de origen investigar y desmantelar las redes criminales, procesar a los reclutadores, gestionar diplomáticamente el acceso a sus nacionales —incluidos los prisioneros de guerra detenidos en Ucrania— y brindar apoyo a las familias. También llama a revisar la definición internacional de mercenariado, que en su formulación actual resulta demasiado estrecha para abarcar la magnitud del fenómeno documentado.

Para las familias peruanas, esos marcos jurídicos son todavía abstracciones lejanas. Lo concreto son los 13 muertos, los cuerpos en morgues de la zona de conflicto, los teléfonos que ya no responden y la certeza de que la red que se llevó a sus hijos, hermanos y esposos sigue operando.

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