Entradas Universitario vs Sport Boys: precios y dónde comprar los boletos para partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Entradas Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026. Crédito: X Sport Boys.

Universitario de Deportes y Sport Boys se medirán en un duelo que apunta a ser uno de los más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tanto ’cremas’ como ’rosados’ urgen de los tres puntos en aspiraciones contrastadas. El duelo se desarrollará sobre el gramado del Estadio Miguel Grau y contará solo con hinchada local.

En principio, el compromiso se iba a disputar en el Estadio Nacional y con ambas hinchadas. Sin embargo, el verde del ’Coloso de José Díaz’ no llegará en óptimas condiciones para el encuentro. Dado que el cotejo tendrá lugar en el Miguel Grau, las autoridades del club chalaco resolvieron poner a la venta los boletos solo para sus aficionados.

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Entradas para el Universitario vs Sport Boys

El precio de los boletos oscila entre los S/. 35 y S/. 100. Hasta el 5 de mayo, los hinchas del Sport Boys podrán aprovechar una promoción de descuento en las tribunas sur y norte. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.

Precios y dónde comprar entradas para el Sport Boys vs Universitario. Crédito: X Sport Boys.

¿Cómo marchan ambos equipos en el Torneo Apertura?

A la fecha 12, Universitario ocupa el cuarto lugar en la tabla, con 21 puntos en 12 partidos, producto de seis victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Jorge Araujo se encuentra a ocho unidades de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, ambos con 29 puntos. Las opciones de pelear el título del Apertura se han reducido considerablemente, por lo que el cuadro ’crema’ afronta el tramo final del torneo con la misión de sumar y no perder terreno en la tabla acumulada.

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Por su parte, Sport Boys transita una campaña compleja. Los ‘rosados’ suman 12 puntos en 12 fechas y se ubican en la decimosexta posición, apenas por encima de Atlético Grau y FC Cajamarca. El equipo del Callao necesita una reacción inmediata para alejarse de la zona de descenso y aspirar a puestos de copas internacionales, objetivos que han resultado esquivos en las últimas temporadas.

El duelo del lunes 11 de mayo adquiere relevancia para ambas instituciones. Para Universitario, representa la oportunidad de acercarse a los primeros puestos y recuperar confianza. Para Sport Boys, el partido es clave en su lucha por salir del fondo de la clasificación y dar una alegría a su afición, que solo podrá contar con entradas en el Miguel Grau.

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Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.

Canal TV para ver Universitario vs Sport Boys

El esperado encuentro entre Universitario vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 en el estadio Miguel Grau del Callao podrá seguirse exclusivamente por la señal de L1 Max. Este canal transmite todos los partidos de la jornada y está disponible en operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que los aficionados de todo el país tengan acceso garantizado a la transmisión, sin importar la región donde se encuentren.

Para quienes prefieren ver el partido en línea, la aplicación Liga 1 Play ofrece la alternativa de seguir el duelo en directo desde cualquier dispositivo conectado a internet. Esta opción brinda flexibilidad para los hinchas que desean disfrutar del torneo fuera de casa o desde su teléfono móvil, sin depender del televisor tradicional.

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Por otro lado, Infobae Perú ha preparado una cobertura especial con detalles previos, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas. De este modo, los seguidores del campeonato podrán estar informados en todo momento sobre el desarrollo del enfrentamiento y sus repercusiones en la tabla.

Sport Boys recibirá a Universitario en el Estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: X Gustavo Peralta.

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Apertura 2026

Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (domingo 3 de mayo / 13:15 horas / estadio Mansiche)

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario de Deportes (lunes 11 de mayo / 20:30 horas / estadio Miguel Grau)

Fecha 15: Universitario de Deportes vs Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs Universitario de Deportes

Fecha 17: Universitario de Deportes vs Sport Huancayo

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Apertura 2026

Fecha 13: FC Cajamarca vs Sport Boys (sábado 2 de mayo / 13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Fecha 14: Sport Boys vs Universitario de Deportes (lunes 11 de mayo / 20:30 horas / estadio Miguel Grau)

Fecha 15: Sport Boys vs Cusco FC (sábado 16 de mayo / 20:30 horas / estadio Miguel Grau)

Fecha 16: UTC vs Sport Boys (sábado 23 de mayo)

Fecha 17: Sport Boys vs Comerciantes Unidos (sábado 30 de mayo)