Sin Paolo Guerrero y Alan Cantero, los convocados de Alianza Lima para el duelo ante CD Moquegua por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero y Alan Cantero son bajas para Pablo Guede de cara al duelo ante CD Moquegua. Crédito: Difusión.

Alianza Lima definió la lista de convocados para el partido ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El entrenador Pablo Guede sorprendió al dejar fuera de la nómina a Paolo Guerrero y Alan Cantero, dos de los principales referentes en ataque del conjunto ’blanquiazul’.

Se estima que la ausencia de ambos responde a precauciones médicas, ya que Guerrero y Cantero presentan molestias físicas menores y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlos. Guede prioriza su recuperación con miras al próximo encuentro frente a Sporting Cristal, un duelo que será determinante para las aspiraciones de Alianza Lima de quedarse con el título del Apertura que no consigue desde el 2023.

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Entre los convocados destacan los nombres de Alejandro Duarte, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Luis Ramos, Marco Huamán, Luis Advíncula, Alessandro Burlamaqui, Jairo Vélez, Guillermo Viscarra, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Jean Pierre Archimbaud, Geray Motta, Cristian Carbajal y Federico Girotti.

Convocados de Alianza Lima para el duelo ante CD Moquegua por Torneo Apertura 2026.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huaman; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui; Luis Ramos/Federico Girotti y Eryc Castillo.

CD Moquegua: Carlos Grados; Nicolás Amasifuen, Cristian Enciso, José Granda, Aldair Peleche; Ricardo Chapo, Nicolás Chávez; Yorman Zapata, Cristian Mejía, Edgar Lastre; y Jeferson Collazos.

Alianza Lima vs CD Moquegua: día y hora del partido por el Torneo Apertura 2026

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus puntos más atractivos en el duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, programado para el sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Este encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, que aguardan un partido determinante en la lucha por los primeros puestos del certamen.

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La organización ha dispuesto que el inicio del partido sea a las 20:00 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en los principales mercados de la región. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 21:00, mientras que el pitazo inicial sonará a las 22:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el evento en horario nocturno.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y programado en el estadio Alejandro Villanueva, solo podrá verse a través de la señal de L1 Max. Este canal, que transmite todos los encuentros de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a toda la afición sin importar la región.

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Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los hinchas pueden disfrutar del torneo con total libertad, ya sea fuera de casa o desde sus teléfonos móviles, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial que incluirá detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de protagonistas, asegurando información completa para todos los seguidores de la competencia.

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Alianza Lima recibe a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Así llegan Alianza Lima y CD Moquegua al partido

Alianza Lima logró una victoria clave al imponerse 1-0 a Atlético Grau en el estadio Mansiche por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, resultado que le permite igualar en lo más alto de la tabla a Los Chankas, a la espera del encuentro pendiente de estos ante ADT.

El gol decisivo llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Eryc Castillo apareció en el segundo palo para conectar un remate cruzado imposible para el arquero rival. La intervención del extremo ecuatoriano resultó fundamental para asegurar los tres puntos y mantener a los blanquiazules en la pelea por el liderato.

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El desarrollo del partido estuvo condicionado por la expulsión temprana de Paulo de la Cruz, quien fue sancionado con tarjeta roja a los 21 minutos tras una agresión a Mateo Antoni. Grau debió afrontar el resto del encuentro con un jugador menos, complicando sus posibilidades de remontar.