Melissa Paredes: ¿Qué le dirá a su hija en unos años sobre su ampay con Anthony Aranda?

¿Melissa Paredes le contará a su hija sobre su ampay con Anthony Aranda? Esto fue lo que dijo. (Fotos: América TV)

Indudablemente, el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda se convirtió en una de las noticias más buscadas del 2021, según la plataforma Google Trends. Este año, la modelo peruana vuelve acaparar portadas, pero esta vez por su enfrentamiento mediático con Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija, quien en unos años terminará enterándose del conflicto que protagonizaron sus padres a nivel nacional.

Precisamente sobre esto, Ethel Pozo, conductora de América Hoy, le preguntó a la actual pareja de ‘El Activador’ qué le contará a su niña cuando esta tenga la edad suficiente para saber por qué se separaron sus padres cuando tenía 4 años. “¿Qué le vas a contar cuando tenga 10 años? ¿Cuándo vea que su papá dice esto y que tú saliste ampayada?”, consultó la hija de Gisela Valcárcel.

Sin dudarlo dos veces, Melissa Paredes aseguró que será completamente honesta con su hija y no le mentirá sobre las imágenes difundidas por Magaly Medina. “Le diré la verdad”, dijo. “Yo creo que a los hijos se les cuenta la verdad porque ellos se acuerdan de cosas. Mi hija es pequeñita, pero lamentablemente se acuerda de cosas”.

Cabe resaltar que, según la versión de la expresentadora de América Televisión, ella ya estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada con el popular ‘Gatito activador’. En el programa En Boca de Todos, aseveró que ambos llegaron al acuerdo de terminar su relación amorosa sin firmar los papeles de divorcio, ya que no querían pasar por el engorroso trámite legal.

No obstante, de acuerdo al ‘Gato’ Cuba, ellos jamás se separaron y prueba de ello son los chats de WhatsApp, donde Melissa se refiere a él como “amor” en el mes de setiembre, cuando supuestamente habían “acordado” finalizar su romance. Pese a ello, Paredes sigue firme en su posición.

Melissa Paredes asegura que le contará a su hija por qué se separo de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

Puedes leer | Rodrigo Cuba y todas sus declaraciones sobre Melissa Paredes en su entrevista con Magaly Medina

¿MÁS MUJER QUE MADRE? MELISSA PAREDES RESPONDE

Melissa Paredes ha sido criticada duramente por ser captada besando a Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show. Desde que se separó de Rodrigo Cuba, padre de su hija, e inició una relación con ‘El Activador’, mucho se ha dicho sobre si es más mujer que madre de familia.

Al respecto, Ethel Pozo le preguntó si esto era cierto. “ Que piensen lo que quieran, yo no puedo estar diciéndoles: ‘Ay, soy más mamá que mujer’. Yo soy mujer, soy madre, soy las dos cosas. No entiendo, ¿él (Rodrigo Cuba) es más papá que hombre u hombre que papá? Por qué tenemos que satanizar a la mujer, por qué la mujer tiene que ser la que agacha la cabeza, no me gusta ser así, nunca lo voy a hacer”, indicó la actual pareja de Anthony Aranda.

Asimismo, resaltó que ella no vende una imagen que no es, siempre se ha mostrado tal cual, una madre y mujer sexy. Además, reiteró una frase que dijo hace un tiempo en el programa En Boca de Todos. “Nunca seré santa, No voy a hacer creerles otra cosa a los seguidores, yo toda la vida he sido sexy, tú me decías que deje de serlo, ahora dicen que soy sexy, pero siempre he sido”, resaltó Paredes, marcando distancia con Rodrigo Cuba.