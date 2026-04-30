Rebaza Acosta ya eligió a su nuevo DT: Martín Rodríguez toma el lugar de ‘Tato’ Rivero tras polémica salida

Rebaza Acosta eligió a Martín Rodríguez como su nuevo DT. Crédito: Instagram

Rebaza Acosta ya tiene nuevo líder en el banquillo. Luego de la sorpresiva y polémica salida de Carlos ‘Tato’ Rivero, el club chalaco anunció oficialmente la llegada de Martín Rodríguez como director técnico de su primer equipo, con miras a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

La institución hizo pública la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo y expectativa, dejando claro que se trata de un nuevo comienzo. “¡Bienvenido profe! Hoy comenzamos una nueva etapa… con trabajo, disciplina y la firme convicción de representar con orgullo nuestros colores”, comunicó.

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En el mismo pronunciamiento, Rebaza Acosta resaltó las cualidades del estratega, destacando su experiencia en procesos de alto rendimiento. “Su experiencia, liderazgo y paso por procesos de alto rendimiento, incluyendo instancias vinculadas a selección, fortalecen este nuevo reto que empezamos a construir desde ahora”, se lee.

La dirigencia del club chalaco confía en que el perfil de Martín Rodríguez será clave para encaminar al equipo en un momento de transición institucional y deportiva. “Confiamos en su capacidad para guiar a nuestro plantel, consolidar una identidad de juego y prepararnos para competir al más alto nivel”, señala.

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Rebaza Acosta le dio la bienvenida a Martín Rodríguez. Crédito: Captura IG

Un entrenador con pasado exitoso

Rodríguez llega a Rebaza Acosta tras dirigir a Deportivo Wanka en la última temporada, donde enfrentó un contexto complejo. El equipo tuvo que disputar la revalidación por la permanencia en la máxima categoría, objetivo que finalmente logró cumplir. Aunque cerró la campaña en el puesto 11 de la tabla general, su gestión fue valorada por haber sostenido al club en la élite del vóley nacional en medio de dificultades.

No obstante, el mayor respaldo en su carrera proviene de su paso por Universidad San Martín, una de las instituciones más dominantes del vóley peruano en la última década. Entre 2013 y 2018 formó parte del comando técnico como asistente y fue pieza importante en la obtención de cuatro títulos nacionales. Posteriormente, asumió el rol principal y llevó al equipo a consagrarse campeón en la temporada 2018/19, consolidando su nombre como entrenador.

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La designación de Martín Rodríguez también representa un retorno. El técnico ya tuvo un paso previo por Rebaza Acosta entre 2021 y 2022, etapa en la que dejó una imagen positiva. Su principal logro se dio en 2021, cuando llevó al equipo hasta las semifinales y finalmente alcanzó el cuarto lugar, resultado que posicionó al club como un competidor serio dentro del torneo.

A ello se suma su experiencia como asistente en la selección nacional absoluta, un factor que refuerza su perfil y le otorga herramientas adicionales para gestionar planteles en escenarios de alta exigencia.

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El club de Pueblo Libre captó a dos talentos internacionales de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

Un contexto marcado por la polémica

La llegada de Rodríguez se produce en un escenario particular. La salida de su antecesor no pasó desapercibida, ya que Carlos ‘Tato’ Rivero expresó públicamente su malestar por el incumplimiento de acuerdos por parte de la dirigencia. Según sus declaraciones, existía un compromiso de continuidad que finalmente no se respetó, lo que generó cuestionamientos hacia la conducción del club.

Este episodio evidenció tensiones internas y dejó la sensación de un proyecto inestable, especialmente tras conocerse que el técnico había descartado otras ofertas confiando en su permanencia. En ese contexto, la elección de un nuevo entrenador no solo responde a una necesidad deportiva, sino también a la urgencia de reconstruir la confianza en la planificación institucional.

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Con este panorama, Martín Rodríguez asume un reto exigente. No solo deberá potenciar el rendimiento del equipo, sino también aportar estabilidad en medio de un proceso de reestructuración. Rebaza Acosta busca recuperar protagonismo en la Liga Peruana de Vóley y competir nuevamente en los primeros planos.