Perú

La Victoria reabre la Plaza Manco Cápac: Vecinos recuperan el espacio tras más de un año de cierre

Después de una larga espera, la histórica plaza del distrito vuelve a recibir a la comunidad con una jornada cultural, renovada infraestructura y un sistema de iluminación que prioriza la seguridad y el uso nocturno

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Plaza Manco Cápac fue reabierta para beneficio de todos sus vecinos en La Victoria.
Plaza Manco Cápac fue reabierta para beneficio de todos sus vecinos en La Victoria.

La Plaza Manco Cápac, ubicada en el distrito de La Victoria, reabre sus puertas este 30 de abril después de permanecer cerrada durante más de un año.

La Municipalidad Distrital de La Victoria destinó una inversión superior a S/ 1 millón para recuperar uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

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El proyecto contempló una intervención integral, con prioridad en la instalación de un sistema de iluminación renovado que busca mejorar la seguridad y reactivar el uso nocturno del espacio.

Los trabajos incluyeron el mantenimiento de la pileta ornamental, la rehabilitación de áreas verdes, la mejora del mobiliario urbano y la intervención de veredas y zonas aledañas.

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El objetivo fue ordenar el entorno y facilitar el tránsito peatonal en una zona que recibe a diario a cientos de personas. La reinauguración será acompañada por una jornada cultural, organizada en el marco del centenario de la plaza, con actividades durante todo el día.

Entre los puntos centrales de la celebración se encuentra la exposición fotográfica “Migrantes: expresiones de un país diverso” y una feria cultural nikkei, en la que participarán agrupaciones de música tradicional y danzas japonesas.

El acto central contempla la develación de una placa conmemorativa, las palabras del alcalde Rubén Cano y la entrega de reconocimientos a invitados especiales.

Plaza Manco Cápac fue reabierta para beneficio de todos sus vecinos en La Victoria.
Plaza Manco Cápac fue reabierta para beneficio de todos sus vecinos en La Victoria.

Historia, legado y renovación urbana en La Victoria

La Plaza Manco Cápac fue inaugurada en 1921, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, como parte de las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú.

En su centro se erige una estatua donada por la comunidad japonesa, símbolo del vínculo histórico entre Perú y Japón, así como de valores como el progreso y la esperanza. Este espacio ha sido testigo de múltiples manifestaciones sociales, actividades culturales y reuniones vecinales a lo largo de un siglo.

La recuperación de la plaza forma parte de una estrategia más amplia de renovación urbana impulsada por la gestión municipal 2023-2025.

Entre los proyectos emblemáticos destaca el “Caminito Íntimo”, un bulevar turístico y cultural de 10 cuadras que conectará el Estadio Nacional con el estadio Alejandro Villanueva, con una inversión de S/ 2 millones. Esta iniciativa busca fortalecer la identidad barrial y atraer visitantes a una zona tradicional del distrito.

La Municipalidad de La Victoria impulsa, además, una cartera de inversiones que supera los S/ 200 millones, incluyendo proyectos inmobiliarios en Santa Catalina, mejoras en el emporio comercial de Gamarra y el desarrollo de infraestructura pública a través de presupuesto participativo y alianzas con el sector privado.

El objetivo es transformar la imagen urbana del distrito y ofrecer espacios seguros y funcionales a sus habitantes.

En la reinauguración de la Plaza Manco Cápac convergen la memoria histórica, la apuesta por el arte y el compromiso con la recuperación de espacios públicos. El distrito de La Victoria busca convertir este ícono urbano en un referente de encuentro y cultura para vecinos y visitantes, marcando un nuevo capítulo en la vida de la ciudad.

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