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Thiago Kosloski afirma que Perú manejará un sistema uniforme en todas sus categorías y asegura que buscarán nacionalizar futbolistas

El entrenador de la selección nacional U20, que además es el asistente técnico de Mano Menezes, ha precisado que “hay que preparar a los jóvenes para que estén listos de cara al Mundial 2030″

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Thiago Kosloski dialogando con un integrante de la U20 de Perú. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski dialogando con un integrante de la U20 de Perú. - Crédito: FPF

Por recomendación de Mano Menezes, todas las categorías implicadas a la selección peruana deberán mantener un característico perfil en cuanto a sistema matriz e idea de juego. El faro central, eso sí, será la U20, dado que es el filtro principal para que los jóvenes den el salto a la ‘bicolor’.

De eso habló con énfasis Thiago Kosloski en el diario AS: “Nosotros estamos atentos a manejar los mismos comportamientos. No seguimos al 100% el comportamiento táctico pero sí que sea similar para cuando ingresen en la absoluta tengan esa dinámica. Hay que preparar a los jóvenes para que estén listos de cara al Mundial 2030”.

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Thiago Kosloski durante su anuncio como técnico de Perú U20. - Crédito: Difusión
Thiago Kosloski durante su anuncio como técnico de Perú U20. - Crédito: Difusión

Así las cosas, queda muy claro que los nuevos valores —tales como Felipe Chávez, Fabio Gruber y Matías Zegarra— serán puntuales capitales dentro del nuevo proyecto a cargo de Mano Menezes y su influencia marcará la hoja de ruta de la selección nacional. A ellos, además, se unirán otras revelaciones que hayan captado rápido el libreto que se desarrolle desde la Federación Peruana de Fútbol.

Cuestionado por el recurso de las nacionalizaciones tanto a nivel mayor como menor, Kosloski fue claro: “Tenemos algunos casos. Estamos observando y entrando en contacto para saber los detalles. Es una alternativa que tenemos tanto en la absoluta como en la Sub-20. Es un arma qua ya usan otros equipos y si podemos lo vamos a hacer”.

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Consignar que el último caso de éxito dentro del escenario de las naturalizaciones ha sido representado por Jairo Vélez, volante ecuatoriano que obtuvo su carta peruana tras cumplir con los procesos reglamentarios en tiempo de permanencia y haber realizado el One Time Switch.

En otro pasaje, Kosloski destacó la obligación de un trabajo conjunto entre los clubes que forman parte del sistema y la FPF: “Tenemos que mejorar la formación, estar conectados con lo que sucede en el mundo y adaptarnos a las nuevas exigencias del fútbol. Veo a la Federación muy enfocada en trabajar junto a los clubes para ser más competitivos”.

Thiago Kosloski está al mando de la selección peruana Sub 20. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski está al mando de la selección peruana Sub 20. - Crédito: FPF

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