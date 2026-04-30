Perú

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

El exjefe de la ONPE, investigado por colusión, se presentó ante la justicia, se allanó al pedido de impedimento de salida y sostuvo que el documento hallado ya no estaba vigente

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Piero Corvetto
Piero Corvetto asistió a la audiencia judicial donde se evaluó el pedido fiscal de impedimento de salida del país

Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), reapareció este jueves en la audiencia donde se analiza el pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida del país, solicitud a la que dijo allanarse como “una muestra evidente de compromiso para colaborar con la justicia”.

Yo soy el principal interesado en que se conozca la verdad, en que se sepa qué sucedió”, dijo sobre las irregularidades reportadas durante los comicios generales del 12 de abril.

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Señaló que allanarse al pedido “no implica en sentido alguno el reconocimiento de ningún delito o la convalidación de la hipótesis fiscal”, sino que refleja su disposición “para asegurar que mi participación pueda darse en todas las diligencias, en todos los actos procesales, sin dilación alguna”.

Corvetto afirmó haber actuado “con respeto estricto a las normas, (...) y sobre todo con integridad en cada uno de mis actos, siempre con un elevado compromiso con el servicio público y con los valores de honestidad y transparencia que caracterizan a la ONPE”, entidad que dirigió durante más de cinco años y medio.

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Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE
Manifestó su disposición a colaborar con la justicia y afirmó que busca esclarecer los hechos ocurridos durante las elecciones generales

“Estoy convencido que terminado este periodo temporal de 18 meses que solicita la Fiscalía, tendré la oportunidad de poder evidenciar mi inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal de mi parte”, apuntó.

Sobre el hallazgo de un tercer pasaporte en su domicilio, el exfuncionario explicó que correspondía a un documento sin vigencia. “Durante los primeros meses de este año fui a Migraciones a renovar mi pasaporte. Trato de renovar mi pasaporte siempre seis meses antes de que se venza, porque existen algunas limitaciones para entrar a algunos países luego de ese tiempo”, detalló.

Precisó que el documento mencionado “ya no estaba vigente”, pues actualmente tiene uno con diez años de validez.

Todos mis datos han sido claramente actualizados y confirmados por el sistema de Migraciones (...) Los códigos de lectura del código de barras que te permiten pasar por Migraciones, entre otros, son diferentes. Ese tercer pasaporte perdió cualquier posibilidad de uso. La vigencia la tiene el nuevo pasaporte, el que reitero, fue entregado en su oportunidad y voluntariamente al Ministerio Público”, zanjó.

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE
Explicó que el tercer pasaporte hallado en su vivienda había perdido vigencia y que sus datos están actualizados en Migraciones

Corvetto, quien se encuentra investigado por la presunta comisión del delito de colusión, dimitió la semana pasada en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a que una renuncia de este tipo está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, esta fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras lo cual el organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumiría la jefatura interina hasta el término de los comicios.

Con el 97.123% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) suma 2’791.616 votos válidos, que representan el 17.114%. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza 1’965.378 votos válidos, equivalente al 12.049%, y supera por 29.322 sufragios a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien registra 1’936.056 votos, el 11.869%.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha procesado 92.766 actas y solo quedan 2.669 pendientes, enviadas a los jurados electorales por observaciones en la suma de votos u otros detalles.

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