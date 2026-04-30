Perú

Extorsionador ‘Fantasma’ fue detenido mientras almorzaba en Huaycán tras seguimiento por cobros ilegales a transportistas

La intervención se produce en un contexto de Estado de Emergencia y en medio de cifras que evidencian la persistencia de este delito en Lima y otras regiones del país

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Un presunto extorsionador, identificado como Adri Almonacit, alias 'Fantasma', fue capturado por la policía en Huaycán justo después de cobrar un cupo a un empresario del transporte. El delincuente almorzaba tranquilamente cuando fue sorprendido por los agentes. Latina Noticias

La detención de un presunto extorsionador en un restaurante de Huaycán expone la forma en que operan redes delictivas vinculadas al cobro ilegal a transportistas. El caso se produjo en un contexto de vigilancia policial sostenida, que permitió identificar movimientos y rutinas del sospechoso antes de su captura.

El arresto ocurrió en un momento cotidiano: el investigado almorzaba sin advertir que agentes de la Policía Nacional del Perú seguían sus pasos. La intervención se suma a otras acciones recientes que buscan desarticular estructuras criminales asociadas a la extorsión, uno de los delitos con mayor impacto en la actividad económica urbana.

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El caso también coincide con un escenario marcado por la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que responde a la persistencia de delitos graves. Las autoridades sostienen que la criminalidad mantiene niveles que afectan la seguridad cotidiana, en especial en sectores como el transporte y el comercio.

Captura en pleno almuerzo en Huaycán

Captura de presunto extorsionador en un restaurante de Huaycán tras seguimiento policial. Composición: Infobae
Captura de presunto extorsionador en un restaurante de Huaycán tras seguimiento policial. Composición: Infobae

La intervención policial permitió la detención de Adri Ademir Almonacid, conocido como alias “Fantasma”, de 47 años. Según información difundida por la policía, el sujeto fue intervenido tras recoger dinero que formaría parte de una extorsión dirigida a un empresario del transporte interprovincial.

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De acuerdo con el material audiovisual del operativo, el detenido no mostró resistencia en el momento de la captura. La acción se ejecutó en un restaurante de la zona, donde permanecía con aparente normalidad. La policía señaló que el investigado contaba con antecedentes por hurto y robo registrados en 2024.

Durante la intervención, los agentes incautaron su teléfono móvil. En ese dispositivo, según la autoridad, se encontró información relevante para la investigación en curso. El contenido incluiría elementos que lo vinculan con actividades de seguimiento a la víctima y su entorno familiar.

Modalidad de extorsión y amenazas

La investigación policial detalla que el empresario afectado recibía exigencias económicas para continuar con sus operaciones. “Le requerían cuarenta mil nuevos soles para dejarlo trabajar”, se indicó en el registro difundido. Además, los extorsionadores enviaban mensajes de audio con amenazas directas.

Las comunicaciones incluían advertencias sobre posibles ataques contra los conductores de la empresa. “También le enviaban audios con contenido extorsivo y amenazando contra-- atentar contra la vida de sus choferes”, se precisó en el material. Estas acciones forman parte de un patrón recurrente en este tipo de delitos.

El análisis del celular del detenido también reveló presuntas acciones de vigilancia. “Y también actividades de marcaje y reglaje de sus familiares, de la hija de la víctima”, se indicó en el informe preliminar. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un esquema organizado de presión y control sobre las víctimas.

La policía investiga el rol de Almonacid dentro de una agrupación identificada como “Nueva Generación del Cono”. Esta banda sería una de las estructuras que operan en zonas urbanas mediante cobros ilegales a transportistas y comerciantes.

Las autoridades sostienen que la captura forma parte de una estrategia más amplia para desarticular redes criminales. En paralelo, se desarrollaron otras intervenciones que evidencian la expansión de estas organizaciones en distintos puntos de la capital.

Extorsión y contexto de seguridad en Lima

El caso se enmarca en un escenario donde la extorsión figura entre los principales problemas de seguridad. Informes del Observatorio del Crimen y la Violencia indican que el 25% de la población adulta reporta haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.

Las cifras oficiales de la policía superan las 2.000 denuncias por extorsión en lo que va de 2026. El impacto se concentra en sectores como el transporte y el comercio, donde los pagos exigidos por organizaciones delictivas influyen en los costos operativos.

Datos de la propia Policía Nacional del Perú, elaborados a partir de registros de DIVCOP - SICPIP y DIVEST (SIDPOL), sitúan a Lima Centro como la zona con mayor incidencia. Entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026 se registraron 898 denuncias, una cifra superior a otras regiones.

La Libertad reporta 399 casos, mientras que Piura acumula 177 denuncias en el mismo periodo. Otras regiones con presencia de este delito incluyen Callao, Lambayeque e Ica. Aunque los reportes muestran una reducción en comparación con 2025, el volumen total se mantiene alto a nivel nacional.

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