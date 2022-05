Rodrigo Cuba dice que Melissa Paredes le juró que nunca estaría con un bailarín: “Usó términos despectivos”

Rodrigo Cuba cuenta que Melissa Paredes le juró que no iba a estar con un bailarín. (Foto: Captura / Instagram)

Este 23 de mayo, se difundió la tan esperada entrevista que Magaly Medina le hizo a Rodrigo Cuba donde habló del fin de su matrimonio con Melissa Paredes y toda la polémica que desató el ampay con Anthony Aranda.

El futbolista abrió su corazón el último fin de semana con la conductora de Magaly TV La Firme y entre sus declaraciones, contó que su exesposa le juró que nunca iba a enamorarse de un bailarín. Esto le habría dicho la exreina de belleza cuando estuvo participando por primera vez en el reality de Gisela Valcárcel y aún no conocía al integrante de Esto es Guerra.

Según contó Rodrigo Cuba, la amdre de su hija habría utilizado términos despectivos para referirse a los bailarines, puesto que ella no se podría fijar en un hombre que hace danza. Además, aseguró que se quedó más que sorprendido cuando se enteró que el protagonista del ampay era el también coreógrafo.

“Ella me llama y me dice que había un ampay y claramente no era mío porque yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Yo le dijo ‘¿con quién?’ o ‘¿de qué?’ y ella me dice ‘mío pues’. Para todo esto, ella cuando estuvo por primera vez en ese programa me dijo que en la vida ella iba a estar con un bailarín porque, no puedo expresar el término porque es un término despectivo. En ese momento, que fue antes de casarnos, me quedé con ese concepto que tenía”, contó el pelotero.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: La transcripción exacta de lo que sucedió en su conciliación

“Cuando ella ensayaba yo decía que si ella tiene ese concepto, listo. Y cuando me llama y me dice que es con la persona que sale en el ampay me quedé helado”, agregó.

La entrevista estuvo dividida en varias partes y luego de escuchar al popular ‘Gato’ Cuba, Magaly Medina reveló él le contó fuera de cámaras el calificativo que habría usado la exconductora de América Hoy con los bailarines.

“Le pregunté off the record cuál era esa palabra fea con la que se refería a los bailarines y dijo que los bailarines le daban asco”, dijo Magaly Medina mientras comentaba la revelación del deportista.

SEGUIR LEYENDO