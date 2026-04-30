Copa de la Liga peruana confirmada: equipos de primera y segunda división competirán por el torneo nacional

Sporting Cristal se coronó en la última edición de la Copa Bicentenario. Crédito: Difusión.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga, un torneo que marcará el regreso de las competencias nacionales mixtas al fútbol de Perú. De acuerdo con lo comunicado por la organización, treinta y cuatro equipos de Liga 1 y Liga 2 buscarán el trofeo, en un formato que vuelve a reunir a clubes de ambas categorías tras varios años de ausencia de este tipo de certámenes, según informó Infobae.

El torneo se disputará en 24 ciudades del país y pretende llevar el fútbol profesional a distintas regiones, con la participación de instituciones representativas de la capital y del interior. Según detalla la LFPP, el certamen busca fomentar la descentralización y la integración deportiva, permitiendo que hinchas de diferentes partes de Perú accedan a partidos de alto nivel. La última vez que el calendario nacional incluyó una competencia similar fue en 2021, cuando la Copa Bicentenario tuvo su edición final.

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Entre los equipos de la Liga 1 que competirán figuran ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Regresa una competencia en paralelo con la Liga 1 y la Liga 2. La Copa de la Liga se estrenará esta temporada. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

Por la Liga 2, los participantes serán AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

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La Copa Caliente de la Liga se jugaría de junio a noviembre, bajo un formato de fase de grupos. Esta estructura permitirá que equipos de ambas divisiones se enfrenten en igualdad de condiciones desde la etapa inicial, promoviendo la competitividad y la aparición de nuevos talentos. La organización aún no ha revelado el monto del premio económico para el campeón ni si el título implicará una clasificación internacional, como ocurrió anteriormente con el acceso a la Copa Sudamericana.

El certamen representa una oportunidad para que clubes con menor exposición nacional puedan medirse ante instituciones históricas, lo que podría generar nuevas rivalidades y fortalecer el desarrollo del fútbol peruano. Además, la presencia de equipos de diferentes ciudades refuerza el carácter integrador de la competencia y amplía el alcance territorial del torneo.

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Atlético Grau fue el primer campeón de la Copa Bicentenario en 2019. (GEC)

La LFP prevé que la primera edición de la Copa Caliente de la Liga sirva como plataforma para evaluar el impacto de este modelo en el calendario nacional y en la promoción de jóvenes futbolistas. El anuncio ha generado expectativas en los aficionados, quienes esperan que el regreso de una copa nacional impulse el crecimiento del deporte y brinde mayor visibilidad a los equipos de segunda división.

Copa Bicentenario, el torneo predecesor

La Copa Bicentenario fue una competición oficial organizada por la Federación Peruana de Fútbol que buscaba integrar a los clubes de la Liga 1 y la Liga 2 mediante un formato de eliminación directa. El torneo otorgaba al ganador un cupo para la Copa Sudamericana, incentivando la competencia entre equipos de distintas categorías. En su edición inaugural en 2019, el Atlético Grau hizo historia al coronarse como el primer campeón tras vencer a Sport Huancayo.

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El éxito de los ‘albos’ no se detuvo ahí, ya que en enero de 2020 disputaron la Supercopa Peruana, donde derrotaron con un contundente 3-0 al Binacional, sumando otro trofeo oficial a sus vitrinas antes del inicio de la pandemia. Tras la suspensión de actividades en 2020, el certamen retornó en el año 2021. En esta segunda edición, Sporting Cristal se alzó con el título tras superar en una ajustada final al Carlos A. Mannucci.

Sporting Cristal fue el último ganador de la Copa Bicentenario en 2021. (Liga 1)

A pesar de ser una propuesta atractiva para descentralizar el fútbol nacional y dar vitrina a clubes del ascenso, el torneo desapareció del calendario oficial. A partir de 2022, debido a reestructuraciones administrativas y ajustes en la programación de la liga local, la Copa Bicentenario dejó de realizarse, quedando Atlético Grau y Sporting Cristal como sus únicos monarcas históricos.

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