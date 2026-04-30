Perú

Canciller afirma que polémica por discurso de José María Balcázar en la CCL “está totalmente superado”

El canciller Carlos Pareja afirmó que la controversia quedó atrás tras comunicarse con el embajador de Israel y líderes de la comunidad judía, en el marco del comunicado oficial emitido por el Gobierno

Guardar
Carlos Pareja afirmó que la polémica por los dichos de José María Balcázar quedó atrás, destacando el comunicado de Palacio y el diálogo con representantes diplomáticos. Fuente: Canal N

En medio de una controversia nacional, el canciller Carlos Pareja afirmó que el incidente generado por las declaraciones del presidente José María Balcázar durante la ceremonia del 138.º aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), realizada el martes 28 de abril, “está totalmente superado”. Asimismo, subrayó que el gobierno peruano mantiene su reconocimiento invariable del Estado de Israel y condena el genocidio.

En el comunicado oficial difundido por la Presidencia de la República, se detalló que Balcázar lamentó que sus expresiones públicas no fueran claras, lo que generó “repercusión en la comunidad judía y en la Embajada de Alemania”. A raíz de la polémica, el mandatario ratificó la posición histórica de Perú de reconocimiento al Estado de Israel y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas del Holocausto, circunstancia en la que perecieron seis millones de personas judías bajo el régimen nazi.

PUBLICIDAD

Imagen DUCX5QIWNVAL7CPYSYNPBMGUEQ

La respuesta inmediata de la comunidad internacional se evidenció en un pronunciamiento conjunto de la Embajada de Israel y la Embajada de Alemania en el Perú. En el documento, emitido el 29 de abril desde Lima y firmado por Eran Yuvan, embajador de Israel, y David Schmidt, encargado de Negocios de la Embajada de Alemania, se calificaron las declaraciones de Balcázar como una distorsión de la historia y una trivialización inadmisible del Holocausto.

Canciller asegura que controversia fue superada tras gestiones diplomáticas

El ministro Carlos Pareja, en respuesta a la consulta de la prensa sobre la magnitud de la controversia, aseguró haber sostenido comunicaciones directas tanto con el embajador de Israel en Perú como con el director de la Comunidad Judía del Perú. Según Pareja, ambas partes “dan por superada” la situación tras el comunicado presidencial emitido por el Palacio de Gobierno y las gestiones diplomáticas desplegadas. “He hablado con el embajador de Israel, he hablado con el director de la comunidad judía y ellos dan por superado con este comunicado de Palacio y con mi llamada”, sostuvo ante la prensa.

PUBLICIDAD

Extracto del discurso del político José María Balcázar, donde emite comentarios controversiales sobre el rol de la comunidad judía en la historia del comercio y en la Alemania nazi, lo que ha generado una ola de críticas. | Canal N

El canciller enfatizó que la postura institucional de Perú respecto a Israel es “invariable”, ratificando el reconocimiento diplomático establecido en 1947. “El presidente ha reiterado la posición del Estado peruano, que es que el Perú reconoció a Israel y esa posición es invariable”, manifestó Pareja en diálogo con Canal N. Añadió que la condena al genocidio nazi es categórica y que el gobierno expresa solidaridad plena con los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

El bloque central del comunicado de la Presidencia, como destacó Pareja ante El Peruano, articuló explícitamente estas tres posiciones: reconocimiento del Estado de Israel, rechazo absoluto al genocidio nazi y solidaridad con los afectados por el Holocausto. Según la versión oficial, tales precisiones zanjaron las objeciones diplomáticas en el plano bilateral.

Embajadas califican de “inadmisibles” declaraciones del presidente

El 29 de abril, las embajadas de Israel y Alemania hicieron público un documento conjunto en el que calificaron como “absurdas” e “inadmisibles” las afirmaciones de José María Balcázar acerca del supuesto control judío sobre la economía alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. “El Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”, declararon ambas legaciones, reiterando que fue el régimen nazi, dirigido por Adolf Hitler, el responsable de la persecución y asesinato de seis millones de judíos en Europa.

El comunicado fue difundido un día después del discurso brindado durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)
El comunicado fue difundido un día después del discurso brindado durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El comunicado, firmado por los máximos representantes diplomáticos de ambos países y difundido tras la ceremonia central del 138.º aniversario de la Cámara de Comercio de Lima —donde Balcázar emitió sus declaraciones ante ministros, diplomáticos y empresarios peruanos—, subrayó la necesidad permanente de “rechazar todas las formas de antisemitismo y discursos de odio, prevenirlas y erradicarlas”. Se instó también a que el presidente ofreciera una “rectificación pública”, de acuerdo a lo exigido en igual sentido por la Asociación Judía del Perú (AJP).

Controversia en Perú después de que el presidente José María Balcázar hiciera eco de argumentos antisemitas. La Asociación Judía del Perú califica las expresiones como lamentables y propias de 'oscuros tiempos medievales', repudiando el discurso. | Canal N

La AJP calificó de “sorpresivas e indignantes” las palabras del presidente en un evento público y advirtió que reproducen teorías desacreditadas que recolocan la responsabilidad del Holocausto en sus víctimas. En su posicionamiento oficial, la organización lamentó la persistencia de “argumentos propios de oscuros tiempos medievales” en foros oficiales, hechos que agravan la herida histórica sufrida por el pueblo judío. Así, reclamó una “disculpa pública inmediata” y el reconocimiento oficial del daño causado.

En suma, la combinación de reacciones diplomáticas, pronunciamientos institucionales y gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores selló una crisis diplomática que cobró carácter internacional en menos de 48 horas y que, según la versión oficial ofrecida por Carlos Pareja a El Peruano, queda formalmente resuelta en los canales bilaterales.

Temas Relacionados

José María BalcázarCarlos ParejaCancilleríaperu-politica

Más Noticias

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El candidato de Juntos por el Perú deja, hasta ahora, fuera del balotaje al exalcalde de Lima, con una diferencia de 29.322 votos

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Auto cae dos pisos en hotel de Miraflores y deja un herido: vehículo bajaba a sótano por montacarga en avenida Larco

El conductor quedó atrapado en la unidad tras el impacto y fue rescatado por bomberos luego de una compleja operación

Auto cae dos pisos en hotel de Miraflores y deja un herido: vehículo bajaba a sótano por montacarga en avenida Larco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la CIDH

¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro de Defensa por masacre en Colcabamba

ENTRETENIMIENTO

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

DEPORTES

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Thiago Kosloski profundiza acerca del cambio de localía de Perú a la altura: “Hay que tener una estrategia para las Eliminatorias como hizo Bolivia”

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”