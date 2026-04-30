Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

La administración encabezada por Franco Velazco informó que Ricardo Gareca no cumple con el perfil requerido por Universitario para asumir la dirección técnica en esta etapa, aclarando que no hubo negociaciones formales con el entrenador argentino

El directivo de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció este jueves sobre el proceso que sigue la institución para designar al próximo director técnico del primer equipo. Durante una conferencia en el Estadio Monumental, el administrador abordó los rumores que vinculan a Ricardo Gareca con el banquillo crema y aclaró los criterios que guiaron la reciente toma de decisiones en la directiva del club.

En respuesta a la creciente especulación en torno a la llegada de un nuevo entrenador a Universitario, Velazco detalló que la comisión responsable consideró a Ricardo Gareca entre las alternativas posibles para liderar al equipo, junto a otros nombres que circularon en medios y entre la afición.

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Sin embargo, tras una evaluación técnica y administrativa, la institución optó por no iniciar ningún tipo de acercamiento formal con el entrenador argentino. El funcionario remarcó que la determinación fue adoptada para mantener la coherencia con el perfil que busca la dirigencia en esta etapa del campeonato, por lo cual el club descarta a Gareca como reemplazo inmediato de Javier Rabanal.

Proceso de evaluación y criterios de la directiva

La directiva de Universitario defendió un proceso meticuloso y sin concesiones, donde incluso un nombre de peso como Ricardo Gareca quedó fuera por no encajar en el perfil estratégico definido. (Selección Peruana)

Franco Velazco explicó que la elección del nuevo entrenador responde a un análisis estructurado y a la necesidad de adaptar el perfil del técnico a los objetivos institucionales de Universitario de Deportes. “Se hizo la evaluación claramente y se encontraba el profesor Ricardo Gareca. Dentro de la evaluación quedó contemplado no continuar ni realizar ningún tipo de acercamiento con él, porque no se encontraba dentro de lo que nosotros estábamos buscando”, sostuvo el administrador durante la rueda de prensa.

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Añadió que la intención de la directiva es evitar especulaciones o “novelas” en torno a nombres que, aunque de trayectoria reconocida, no se alinean con los requerimientos actuales del club.

El dirigente también subrayó que la decisión fue consensuada y no refleja ninguna intención previa de contactar a Gareca, con el propósito de proteger la reputación de los profesionales involucrados y evitar el uso indebido de sus nombres en el debate público. En ese sentido, Velazco señaló que la institución seguirá analizando opciones en el mercado, sin precipitarse en la elección del próximo conductor del plantel principal.

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Otras alternativas y respeto a compromisos contractuales

En medio de rumores, Universitario marcó distancia con Fabián Bustos, apelando al respeto contractual y evitando interferir con Millonarios, en una señal de ética institucional. (Fútbol Peruano)

Durante la misma conferencia de prensa, Velazco fue consultado sobre versiones que ubicaban al entrenador argentino Fabián Bustos como otra opción para hacerse cargo del banquillo crema.

El administrador reconoció la trayectoria de Bustos y su pasado en el club, pero descartó negociaciones debido a su vínculo vigente con Millonarios de Colombia. “No está en discusión que Fabián Bustos es un gran técnico y que lo queremos mucho, pero respetamos que hoy tenga una relación contractual con Millonarios, por lo cual no correspondería poder emitir un juicio sobre negociación”, puntualizó Velazco.

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El directivo remarcó además que “Fabián tiene un equipo al cual se debe y no tenemos mayores comentarios sobre una eventual llegada a la institución”. Con estas declaraciones, la dirigencia dejó en claro que prioriza el respeto a los compromisos contractuales de los profesionales del fútbol y se abstiene de intervenir en situaciones que puedan afectar la institucionalidad de otros clubes.

Prioridades de Universitario y próximos pasos para el banquillo crema

Sin fechas ni apuros, Universitario avanza en la elección de su técnico con la mira puesta en un proyecto sólido, donde el largo plazo pesa más que la urgencia del momento. (Universitario)

La administración de Universitario de Deportes confirmó que la búsqueda de un nuevo entrenador sigue en marcha, aunque el club no ha fijado una fecha de anuncio para el reemplazo de Javier Rabanal. Velazco insistió en que la prioridad es garantizar una elección que beneficie el proyecto deportivo de la institución en el mediano y largo plazo, en especial considerando los torneos nacionales e internacionales que el equipo afronta en la temporada actual.

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En ese contexto, la directiva se mantiene alerta a las alternativas del mercado y evalúa perfiles que respondan a los requerimientos técnicos y estratégicos definidos por la comisión responsable. A través de sus declaraciones, el administrador transmitió la voluntad de actuar con cautela para evitar decisiones precipitadas y fortalecer la estabilidad institucional de Universitario, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano.

La expectativa de la afición y el entorno deportivo se mantiene alta a la espera del anuncio oficial sobre el próximo director técnico del conjunto crema. Mientras tanto, la directiva reitera su compromiso con la transparencia en el proceso y con la elección de un perfil que se adapte a las necesidades actuales del club, descartando, al menos por ahora, la llegada de Ricardo Gareca o Fabián Bustos al banquillo.

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