Reniec atenderá en 150 sedes este sábado 2 de mayo: revisa horarios y regiones donde habrá atención

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una jornada extraordinaria de atención este sábado 2 de mayo de 2026, habilitando 150 sedes en distintas regiones del país. Esta iniciativa busca acercar sus servicios a la ciudadanía y atender la alta demanda de trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La atención se desarrollará en un horario especial de fin de semana, permitiendo a miles de personas gestionar o recoger su documento sin interferir con sus actividades laborales o académicas. Las oficinas de Reniec operarán de 08:15 a.m. a 12:45 p.m., mientras que los centros MAC lo harán hasta la 1:00 p.m.

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La entidad recordó que el DNI es clave para ejercer derechos y acceder a servicios básicos, por lo que instó a la población a verificar el estado de sus trámites y acudir a las sedes habilitadas. Esta jornada también apunta a reducir el número de documentos pendientes de recojo a nivel nacional.

Una ciudadana muestra su Documento Nacional de Identidad (DNI) después de realizar un trámite en una de las sedes de Reniec que participan en la jornada extraordinaria de atención. (Foto: Reniec)

Jornada especial de Reniec este sábado 2 de mayo

La jornada extraordinaria de Reniec busca descongestionar la demanda de trámites y facilitar el acceso al documento de identidad. Durante este sábado 2 de mayo, se habilitarán 150 puntos de atención distribuidos en distintas regiones del país.

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El horario general en las oficinas de Reniec será de 08:15 a.m. a 12:45 p.m., mientras que los centros MAC operarán desde las 08:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Esta ampliación permite brindar mayor flexibilidad a los usuarios que requieren recoger su DNI o realizar trámites pendientes.

Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN

Entre las regiones incluidas destacan Lima, Áncash, La Libertad y Cusco, aunque la cobertura se extiende a otras zonas del territorio nacional. La institución recomienda acudir con anticipación y verificar previamente la sede asignada para evitar contratiempos.

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Puntos de atención habilitados este sábado a nivel nacional

En Lima, algunas de las sedes habilitadas incluyen las agencias de Cañete, Huacho, Huaral, Chancay y Matucana. También estarán operativos los centros MAC del Callao, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur.

En la región Áncash, se contará con la Oficina Registral Santa, el MAC Áncash, las agencias de Nuevo Chimbote y Huaraz, además de diversos Puntos de Atención Permanente (PAP) como Casma, Carhuaz, Yungay, Bolognesi y San Marcos.

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Por su parte, en La Libertad estarán disponibles la Oficina Registral El Porvenir, la agencia Sánchez Carrión, el PAP Pataz, el PAP Virú y oficinas registrales auxiliares en Chepén. En Cusco, la atención se brindará en la Oficina Registral Cusco, el MAC Cusco y PAP en provincias como Canchis, Calca, Urubamba y Paucartambo.

Reniec ha puesto a disposición de los ciudadanos un enlace oficial (haga clic aquí) donde se puede consultar el listado completo de sedes habilitadas para esta jornada.

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Más de 520 mil DNI pendientes de recojo: cómo saber si el tuyo está listo

Más de 520 mil DNI permanecen sin ser recogidos en todo el país, según el último balance del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Con corte al 22 de abril de 2026, se contabilizan 521,670 documentos pendientes, siendo Lima la región con la mayor concentración de estos casos.

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Para facilitar el proceso, la entidad recomienda seguir estos pasos antes de acudir a una agencia:

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Ingresar al portal oficial de Reniec para consultar el estado del trámite. Digitar el número de DNI o el código de solicitud. Verificar que el estado del trámite figure al 100 %. Confirmar la sede seleccionada para el recojo del documento. Acudir en el horario establecido a la oficina correspondiente.

Además del recojo, los ciudadanos pueden realizar diversos trámites de manera virtual, como duplicado o renovación del DNI. Los pagos pueden efectuarse a través de plataformas digitales como Yape, agentes del BCP, el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe, lo que permite agilizar el proceso y reducir tiempos de espera.