Empresario denuncia robo de relojes valorizados en S/ 19 mil que envió por empresa de encomiendas

Un comerciante confió en un conocido servicio de encomiendas para enviar su mercadería, sin imaginar que perdería casi 20 mil soles. El paquete con los relojes fue vaciado durante el trayecto y ahora busca que la empresa se haga responsable por la pérdida. (Crédito: BDP/Panamericana)

Un empresario identificado como Diego Muñoz denunció el robo de un lote de relojes valorizados en aproximadamente 19 mil soles que había enviado mediante una empresa de encomiendas. El caso fue expuesto públicamente luego de que el afectado brindara detalles sobre lo ocurrido tras recoger el paquete y descubrir que parte de la mercadería había desaparecido.

En entrevista con Panamericana Televisión, la víctima relató que el envío había sido realizado a través de la empresa Shalom, servicio que ya había utilizado anteriormente para despachar productos de su tienda. Según explicó, decidió confiar nuevamente en la compañía debido a experiencias previas sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

“Ya he usado esta agencia para realizar envíos, ya sea de mercadería o también a los clientes que compran en mi tienda. Es por ello que sentí la confianza de enviar este paquete nuevamente por Shalom”, declaró Muñoz para el citado medio.

Denuncian desaparición de 25 relojes valorizados en S/ 19 mil enviados por encomienda. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana TV)

Manipulado durante traslado

El empresario contó que acudió a recoger el paquete un sábado y que, tras llegar a su vivienda, detectó irregularidades al abrir una de las cajas. Inicialmente pensó que solo faltaba un reloj, pero luego comprobó que gran parte de la mercadería había sido retirada.

PUBLICIDAD

En entrevista con Panamericana, la víctima relató que regresó inmediatamente a la agencia para revisar el contenido junto al encargado del local. “Empezamos a revisar y nos damos cuenta de que no había ninguno de los 25 relojes. Se habían llevado once cajas con relojes y habían dejado catorce cajas vacías”, afirmó.

Muñoz sostuvo además que trabajadores de la agencia le indicaron que el paquete presentaba señales de manipulación antes de ser entregado. Según explicó, la encomienda habría llegado con la etiqueta abierta y con un sobreembalaje adicional. También aseguró que escuchó a empleados mencionar que el paquete ya figuraba como reportado como manipulado en la agencia de Huachipa.

PUBLICIDAD

Empresario denuncia robo de relojes valorizados en S/ 19 mil tras envío por empresa de encomiendas. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Empresa ofreció compensación parcial

El denunciante señaló que la pérdida económica asciende a aproximadamente 19 mil soles y cuestionó que la empresa no haya asumido el valor total de los productos desaparecidos. Según indicó, la compañía inicialmente le ofreció una compensación de 4.500 soles y posteriormente elevó la propuesta a 6.500 soles.

Muñoz indicó que decidió rechazar ambas ofertas al considerar que no cubrían el monto real de la pérdida. “No he aceptado”, manifestó durante la conversación con el medio televisivo.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó las políticas de seguridad y cobertura de la empresa de encomiendas. El empresario aseguró que recién después del incidente fue informado sobre la existencia de un seguro asociado al envío, aunque afirmó que nunca recibió una explicación detallada sobre sus alcances.

El afectado exige que la compañía se haga responsable por la totalidad del valor robado durante el traslado. (Crédito: BDP/Panamericana)

Denuncia policial

La víctima informó que ya interpuso una denuncia formal ante la comisaría correspondiente y que tanto el encargado de la agencia como la apoderada de la empresa fueron citados para brindar sus descargos ante las autoridades.

PUBLICIDAD

“Sus términos y condiciones me parecen absurdos y abusivos, porque como usuarios ellos tienen que garantizar que el paquete llegue en óptimas condiciones”, expresó Muñoz. Además, señaló que presentó documentación relacionada con la compra de los relojes y los costos de importación de los productos.

El denunciante exhortó a la empresa involucrada a pronunciarse sobre lo ocurrido y pidió que otras personas que hayan atravesado situaciones similares presenten sus denuncias. Entretanto, el empresario indicó que continuará con las acciones legales para intentar recuperar el valor total de la mercadería desaparecida.

PUBLICIDAD