Perú

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

El cantautor peruano sorprendió en el reality colombiano al interpretar “Ángel”, cautivando a sus compañeros y al público con una demostración de técnica y potencia vocal en pleno set televisivo.

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El cantante emocionó a sus compañeros del reality musical ‘A otro nivel’. TikTok/ A otro nivel

El cantautor peruano Gian Marco protagonizó uno de los momentos más emotivos y recordados de la reciente temporada del reality colombiano ‘A otro nivel’. El artista, quien cumple el rol de jurado junto a figuras como Kike Santander y Felipe Peláez, sorprendió al interpretar “Ángel”, tema de Jon Secada, en una demostración espontánea de técnica vocal que terminó por conmover tanto a sus compañeros como al público presente.

Todo comenzó cuando Gian Marco intentó enseñar una nota musical durante la emisión del programa. Sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros de jurado y de la conductora, el músico aceptó entonar parte de la canción. Lo que empezó como una simple muestra técnica se transformó en una interpretación más amplia del tema, en la que Gian Marco desplegó su característico control vocal y emoción interpretativa. El momento fue recibido con alegría y comentarios de admiración por parte de los asistentes, quienes destacaron la potencia y sensibilidad del artista peruano.

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Este tipo de episodios han sido frecuentes desde que Gian Marco se incorporó al equipo del exitoso programa de talentos. El intérprete de “Te mentiría” ha utilizado su espacio en la televisión internacional para compartir no solo su criterio musical, sino también fragmentos de su historia personal, acercándose a participantes y espectadores a través de la honestidad y la empatía.

Gian Marco emociona en 'A otro nivel' al cantar tema de Jon Secada.
Gian Marco emociona en 'A otro nivel' al cantar tema de Jon Secada.

Un recuerdo de infancia que conmovió al set

En otra edición del programa, Gian Marco vivió un momento de profunda emoción al escuchar la interpretación de “Un beso y una flor”, clásico del repertorio de Nino Bravo, a cargo del grupo Notas Cruzadas. La canción lo transportó a su niñez y al difícil proceso de la separación de sus padres cuando tenía apenas seis años. Al intentar dar su devolución a los concursantes, la voz se le quebró y, visiblemente conmovido, solo alcanzó a decir: “No puedo hablar”, antes de romper en llanto ante las cámaras.

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La reacción inmediata de sus compañeros de jurado y de la presentadora Cristina Hurtado fue de apoyo y contención. Los abrazos, las palabras de aliento y la ovación del público en el set reflejaron el impacto de la vulnerabilidad del artista, quien no dudó en abrirse y compartir ese recuerdo. Gian Marco relató cómo la música y, en particular, la guitarra, se convirtieron en su refugio durante la infancia, ayudándolo a sobrellevar el dolor de la separación familiar.

Gian Marco revive su niñez y rompe en llanto en televisión internaciona.
Gian Marco revive su niñez y rompe en llanto en televisión internaciona.

“Cuando yo tenía 6 años, aprendí a tocar guitarra con esta canción. Recuerdo mucho a mi padre y a mi madre juntos. Ellos se separaron. Yo era muy chiquito cuando se separaron, pero la guitarra y esta canción me dieron la fortaleza para ser quien soy ahora”, confesó.

El cantautor resaltó el poder de la música como herramienta de resiliencia. “La canción, si se ponen a escuchar lo que dice la letra, es lo que creo que nos pasa, y nos ha pasado al jurado también, es que todos los sueños que hemos cumplido y hemos tenido…”, reflexionó, dejando ver que las experiencias de la infancia marcan el camino de quienes eligen el arte como forma de vida.

Gian Marco da consejo a participante con un testimonio de vida. Captura/ A otro nivel
Gian Marco da consejo a participante con un testimonio de vida. Captura/ A otro nivel

Conexión con los concursantes

Durante el episodio, Gian Marco rememoró su niñez, mencionando detalles como su perro, el parque donde jugaba y los primeros sueños de presentarse ante grandes públicos. “Cuando los veo cantar a ustedes me acuerdo de ese chiquillo que tenía 6 años y soñaba con tocar en teatros y tocar en estadios y escribirles a otras personas. Me siento muy identificado con ustedes y, obviamente, con el recuerdo de mi niñez. Esta canción es mi niñez; mi perro, mi parque. Gracias”, concluyó, desatando una ovación generalizada.

El gesto de Gian Marco fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios de distintos países elogiaron su capacidad de mostrarse auténtico y vulnerable en un espacio televisivo internacional.

El cantautor peruano conmovió a jurados y público en ‘A otro nivel’ al compartir cómo la música lo ayudó a superar la separación de sus padres cuando tenía seis años.

Un artista que inspira dentro y fuera del escenario

La participación de Gian Marco en “A otro nivel” ha sido valorada por su aporte profesional y humano. El artista no solo aporta rigor y experiencia al evaluar a los concursantes, sino también una empatía genuina, brindando consejos y compartiendo fragmentos de su vida que refuerzan el mensaje de que la música puede ser un puente para sanar y superar adversidades.

La cuarta temporada del programa, estrenada el 18 de febrero de 2026, se afianza como una de las propuestas de talento más vistas en Colombia, con la conducción de Cristina Hurtado y un jurado de figuras reconocidas de la música latina. Gian Marco, con su historia y sensibilidad, se ha convertido en uno de los protagonistas más queridos, representando al Perú ante una audiencia internacional y reafirmando el valor de la autenticidad en la televisión.

Gian Marco en 'A otro nivel'
'A otro nivel' suma a Gian Marco como jurado junto a Kike Santander y Felipe Peláez, fortaleciendo la apuesta del reality por el talento latinoamericano.

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