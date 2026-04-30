Día del Trabajador: Lima vivirá feriado largo bajo mañanas y atardeceres nublados, según Senamhi

El descenso de temperaturas en la costa obliga a los peruanos a adaptarse a los nuevos climas, incluso en regiones tradicionalmente cálidas. (Andina)

Las mañanas y atardeceres nublados dominarán el clima de Lima durante el feriado largo por el 1 de mayo, Día del Trabajador, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La vocera del organismo, la ingeniera Raquel Loayza, explicó que la capital mantendrá una cobertura nubosa persistente y temperaturas bajas en las primeras horas del día y hacia el final de la tarde.

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La especialista indicó que el contexto de El Niño Costero influye en el comportamiento atmosférico de la ciudad. Durante el feriado, la humedad alcanzará valores elevados, especialmente en los distritos cercanos al mar como San Miguel y Miraflores, donde puede llegar hasta el 100%.

En zonas más alejadas, como Santa Anita, San Juan de Lurigancho o Comas, la humedad se ubicará en torno al 95%. Esta situación genera sensaciones térmicas más frías, en especial al amanecer y durante los atardeceres.

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La experta recomendó a los limeños no subestimar los efectos del clima húmedo y nublado. “Toda la capital amanecerá cubierta. Para estos días se esperan las mismas condiciones en los atardeceres y primeras horas de la mañana, es decir con bastante humedad y algo de frío”, señaló Loayza, quien sugirió tener especial cuidado con niños y adultos mayores para evitar problemas respiratorios derivados de los cambios bruscos de temperatura.

Ciudadanos transitan por las calles mojadas de Lima, abrigados ante el frío y la lluvia, mientras algunos consultan los pronósticos del Senamhi en sus dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sol aparece al mediodía

Aunque los cielos nublados serán la norma en Lima durante el feriado, el informe del Senamhi prevé que el brillo solar se presentará alrededor del mediodía.

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En ese momento, la temperatura subirá uno o dos grados por encima de lo habitual para la estación. En los distritos costeros, las máximas llegarán a 22 o 23 grados Celsius, mientras que en las zonas más alejadas del mar pueden alcanzarse 26 o 27 grados.

La ingeniera Loayza recomendó a las familias adoptar el método de “cebolla” para vestirse: usar varias capas de ropa durante la mañana y retirarlas progresivamente a medida que la temperatura aumente.

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Esta estrategia ayuda a manejar mejor los cambios térmicos, especialmente en un contexto donde la temperatura varía considerablemente entre el inicio de la jornada y el mediodía.

El Senamhi aconseja prestar atención a los avisos meteorológicos y mantener medidas de protección, como evitar exposiciones prolongadas al frío durante las primeras horas y protegerse de la radiación solar cuando el sol se asome.

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El fenómeno de El Niño Costero continuará influyendo en el clima limeño, por lo que se recomienda mantener la vigilancia durante los próximos días festivos.

Las condiciones previstas para el feriado largo del 1 de mayo muestran que la capital mantendrá un ambiente húmedo y cubierto, interrumpido por breves periodos de sol.

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Este comportamiento climático, habitual en la temporada de otoño, puede afectar la salud de los más vulnerables y modificar los planes de quienes aprovechan el descanso para actividades al aire libre o reuniones familiares.