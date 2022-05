Rodrigo Cuba: los inéditos chats que tuvo con Melissa Paredes el día del ampay con Anthony Aranda

Rodrigo Cuba muestra la conversación que tuvo con Melissa Paredes el mismo día del ampay. (Foto: Composición)

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió un adelanto de esta conversación, donde - según se puede ver- ¿llama bebé a Rodrigo Cuba? Asimismo, se le escucha a la reportera preguntarle si es cierto que la actriz quería tener otro hijo con él antes del ampay. Ante esta pregunta, el futbolista no duda en decir sí con la cabeza.

A continuación la conversación inédita que difundió hasta el momento Amor y Fuego:

MP: ¿Cómo está mi bebé?

RC: Estoy en el Gym. Osea, yo volviendo, ya me fui hace unos 10 (minutos)

MP: No te vi

RC: Yo también

RC: Seguro, porque yo terminé y estaba estirando la parte elegido, del fondo. Ya me fui.

MP: Oh.

En otro momento, el futbolista indicó a la reportera del programa de Willax TV: “No lo tengo claro, pero la propuesta que me hizo llegar en la citación, es totalmente distinta a la que me dijo en persona”. La entrevista y la conversación completa se difundirá este lunes 23 de mayo a partir de la 1:50 p.m.

Rodrigo Cuba asegura que Melissa Paredes le pidió otro hijo antes de ser captada besando a su bailarín Anthony Aranda. (Video: Amor y Fuego)

LA DEFENSA DE MELISSA PAREDES

Este lunes 23 de mayo, se emitirá una entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes, donde entre lágrimas cuenta su verdad. La exmodelo revelará lo que vivió antes y después de su ampay con Anthony Aranda. La joven aclara que siempre trabajó, esto tras intentar de defenderse del futbolista, quien señaló que él se encargaba de pagar todo en su hogar.

“Yo me encargaba de la empleada, la casa... ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí. A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito”, dijo Rodrigo Cuba en una entrevista para Magaly Medina, la cual también será emitida este lunes 23 de mayo en Magaly TV La Firme.

Estas son algunas de las preguntas que respondió Melissa Paredes en la edición especial que presentará América Hoy:

¿Y por qué él (Rodrigo Cuba) diría entonces que te pagaba todo?

¿Te has puesto en algún momento en los zapatos de Rodrigo?

La gente lo que siente es que quizás eres más mujer que madre

Tú le dices a Rodrigo antes que esto explote ‘quiero cambiar la conciliación’

¿Reconoces este Rodrigo?

Durante la conversación, Ethel Pozo también le encara la vez que dijo que ella no era parte de “su círculo cercano de amigos”.

Ethel Pozo y Melissa Paredes cara a cara en una entrevista exclusiva. (VIDEO: Instagram)

