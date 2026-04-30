Melody Cortez, conocida como la ‘prima’ de Samahara Lobatón, insinúa que Youna podría estar casado en Estados Unidos y cuestiona la ilusión de la influencer por una futura boda. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La polémica amorosa en torno a Samahara Lobatón, Youna y Melody Cortez sumó un nuevo capítulo luego de que Melody insinuara en el pograma digital 'Q’ Bochinche’ que el barbero podría estar casado en Estados Unidos.

Las declaraciones de la llamada ‘prima’ de Samahara dejaron perplejos a los conductores y reavivaron los rumores sobre el pasado sentimental de Youna, justo cuando la expectativa por una posible pedida de mano a Samahara crece dentro de ‘La Granja VIP Perú’.

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A la salida de su visita del programa de espectáculos, Melody dejó entrever que, antes de pensar en un nuevo matrimonio, Youna tendría que divorciarse.

“Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, soltó la modelo, dejando en el aire la posibilidad de una unión previa en territorio estadounidense.

Ante la insistencia de la reportera sobre si el barbero estaba efectivamente casado, la modelo optó por la evasiva: “No sé, averigüen, ese es su trabajo, invéntense”, respondió en tono jocoso.

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Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug. Captura: Q'Bochinche.

¿Youna está casado en Estados Unidos?

La sugerencia de Melody Cortez provocó sorpresa entre los televidentes y los propios conductores de Q’ Bochinche.

“Su próximo matrimonio... ¿cuándo va a ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, afirmó, insinuando que una eventual petición a Samahara Lobatón solo sería posible tras resolver presuntos lazos legales previos.

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Cuando la reportera le consultó si entonces Samahara se ilusionaba en vano con una boda, Melody fue tajante: “Ella siempre ha vivido ilusionada por las puras”. La modelo repitió que cualquier investigación sobre el supuesto matrimonio debía ser tarea de la prensa.

El anillo, el helicóptero y la versión de Melody Cortez

En otro momento de la entrevista, Melody Cortez relató el episodio que marcó su relación con Youna: un vuelo en helicóptero sobre Miami donde, según su versión, el barbero le entregó un anillo y le propuso matrimonio.

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“A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo, a mí sí me lo pidió, él se quiere casar hace tiempo... Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...”, narró entre risas.

La modelo chalaca describió el momento con detalle: “Yo vivía en Miami y él en Virginia. En una de esas va y me dice que tenía una sorpresa. Me sube a un Uber, me lleva a un lugar bien lejano, me llevó a un helicóptero privado, compartimos ahí”.

Según su relato, en pleno vuelo, el pareja de Samahara le entregó un anillo como símbolo de su amor. “Creo que a él le gusta pedir matrimonio con las cosas voladoras. Tengo el anillo, lo tengo todavía, los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico”.

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Sin embargo, la modelo reveló que no aceptó la propuesta, ya que la presencia constante de Samahara Lobatón en la vida de Youna representaba un obstáculo insalvable. “Aunque yo quiera volver con él, no puedo porque no puedo aguantar a Samahara. Samahara es una piedra en el zapato”, sentenció.

En una revelación que dejó a todos en shock, Melody Cortez confesó que Youna le propuso matrimonio en Miami, con anillo y en un helicóptero, mucho antes de su relación con Samahara Lobatón. YouTube: Q'Bochinche

Youna rompe su silencio y desmiente una propuesta formal

Tras la difusión de las declaraciones, Youna decidió aclarar públicamente su versión a través de un live en redes sociales. El barbero admitió que existió el viaje en helicóptero y la entrega de un anillo, pero negó categóricamente haber hecho una propuesta de matrimonio formal a Melody Cortez.

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“La propuesta de matrimonio supuestamente que yo hice primero a mi ex, no fue una propuesta de matrimonio porque ella claramente sabía que en esa situación y en ese momento no podíamos casarnos”, afirmó.

Youna explicó que el anillo fue un detalle romántico, pero no la materialización de un compromiso legal o religioso. “Sí fue verdad eso del helicóptero y yo le di un anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella. Hablamos mucho, le di un anillo, sí conversamos y todo, pero no le pedí matrimonio, eso es falso, mentira”, sentenció, zanjando los rumores de boda.

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Youna se pronuncia tras las revelaciones de la prima de Samahara Lobatón y desmiente categóricamente haberle propuesto matrimonio a su expareja. Entérate de su versión de los hechos. Video: Instagram Instarándula

El triángulo sentimental y los desencuentros con Samahara Lobatón

La polémica se intensificó dentro de La Granja VIP cuando la historia del pasado amoroso de Youna fue expuesta ante Samahara Lobatón. La influencer, desde el reality, negó haber intervenido en una relación previa y aseguró que su historia con el barbero comenzó años después de que él terminara con Melody.

“Las personas no se roban. La única situación que yo he tenido es la de Youna. Que la hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba dos o tres veces y yo, después de cuatro años, lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él, no es lo mismo, para nada es lo mismo”, sostuvo Samahara en conversación con Pablo Heredia.

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La controversia llegó a su punto máximo cuando una avioneta, contratada por seguidores del ‘team reales’, sobrevoló la granja y lanzó folletos con información sobre el pasado sentimental de Samahara, lo que generó una fuerte discusión con Gabriela Herrera, participante que aprovechó el momento para devolverle la acusación de “roba maridos”.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.