Perú

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Melody Cortez enciende la polémica al dejar entrever que el barbero tendría que divorciarse antes de pedir matrimonio a Samahara Lobatón.

Guardar
Melody Cortez, conocida como la ‘prima’ de Samahara Lobatón, insinúa que Youna podría estar casado en Estados Unidos y cuestiona la ilusión de la influencer por una futura boda. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La polémica amorosa en torno a Samahara Lobatón, Youna y Melody Cortez sumó un nuevo capítulo luego de que Melody insinuara en el pograma digital 'Q’ Bochinche’ que el barbero podría estar casado en Estados Unidos.

Las declaraciones de la llamada ‘prima’ de Samahara dejaron perplejos a los conductores y reavivaron los rumores sobre el pasado sentimental de Youna, justo cuando la expectativa por una posible pedida de mano a Samahara crece dentro de ‘La Granja VIP Perú’.

PUBLICIDAD

A la salida de su visita del programa de espectáculos, Melody dejó entrever que, antes de pensar en un nuevo matrimonio, Youna tendría que divorciarse.

“Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, soltó la modelo, dejando en el aire la posibilidad de una unión previa en territorio estadounidense.

Ante la insistencia de la reportera sobre si el barbero estaba efectivamente casado, la modelo optó por la evasiva: “No sé, averigüen, ese es su trabajo, invéntense”, respondió en tono jocoso.

PUBLICIDAD

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug. Captura: Q'Bochinche.
Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug. Captura: Q'Bochinche.

¿Youna está casado en Estados Unidos?

La sugerencia de Melody Cortez provocó sorpresa entre los televidentes y los propios conductores de Q’ Bochinche.

“Su próximo matrimonio... ¿cuándo va a ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, afirmó, insinuando que una eventual petición a Samahara Lobatón solo sería posible tras resolver presuntos lazos legales previos.

Cuando la reportera le consultó si entonces Samahara se ilusionaba en vano con una boda, Melody fue tajante: “Ella siempre ha vivido ilusionada por las puras”. La modelo repitió que cualquier investigación sobre el supuesto matrimonio debía ser tarea de la prensa.

El anillo, el helicóptero y la versión de Melody Cortez

En otro momento de la entrevista, Melody Cortez relató el episodio que marcó su relación con Youna: un vuelo en helicóptero sobre Miami donde, según su versión, el barbero le entregó un anillo y le propuso matrimonio.

“A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo, a mí sí me lo pidió, él se quiere casar hace tiempo... Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...”, narró entre risas.

La modelo chalaca describió el momento con detalle: “Yo vivía en Miami y él en Virginia. En una de esas va y me dice que tenía una sorpresa. Me sube a un Uber, me lleva a un lugar bien lejano, me llevó a un helicóptero privado, compartimos ahí”.

Según su relato, en pleno vuelo, el pareja de Samahara le entregó un anillo como símbolo de su amor. “Creo que a él le gusta pedir matrimonio con las cosas voladoras. Tengo el anillo, lo tengo todavía, los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico”.

Sin embargo, la modelo reveló que no aceptó la propuesta, ya que la presencia constante de Samahara Lobatón en la vida de Youna representaba un obstáculo insalvable. “Aunque yo quiera volver con él, no puedo porque no puedo aguantar a Samahara. Samahara es una piedra en el zapato”, sentenció.

En una revelación que dejó a todos en shock, Melody Cortez confesó que Youna le propuso matrimonio en Miami, con anillo y en un helicóptero, mucho antes de su relación con Samahara Lobatón. YouTube: Q'Bochinche

Youna rompe su silencio y desmiente una propuesta formal

Tras la difusión de las declaraciones, Youna decidió aclarar públicamente su versión a través de un live en redes sociales. El barbero admitió que existió el viaje en helicóptero y la entrega de un anillo, pero negó categóricamente haber hecho una propuesta de matrimonio formal a Melody Cortez.

“La propuesta de matrimonio supuestamente que yo hice primero a mi ex, no fue una propuesta de matrimonio porque ella claramente sabía que en esa situación y en ese momento no podíamos casarnos”, afirmó.

Youna explicó que el anillo fue un detalle romántico, pero no la materialización de un compromiso legal o religioso. “Sí fue verdad eso del helicóptero y yo le di un anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella. Hablamos mucho, le di un anillo, sí conversamos y todo, pero no le pedí matrimonio, eso es falso, mentira”, sentenció, zanjando los rumores de boda.

Youna se pronuncia tras las revelaciones de la prima de Samahara Lobatón y desmiente categóricamente haberle propuesto matrimonio a su expareja. Entérate de su versión de los hechos. Video: Instagram Instarándula

El triángulo sentimental y los desencuentros con Samahara Lobatón

La polémica se intensificó dentro de La Granja VIP cuando la historia del pasado amoroso de Youna fue expuesta ante Samahara Lobatón. La influencer, desde el reality, negó haber intervenido en una relación previa y aseguró que su historia con el barbero comenzó años después de que él terminara con Melody.

“Las personas no se roban. La única situación que yo he tenido es la de Youna. Que la hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba dos o tres veces y yo, después de cuatro años, lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él, no es lo mismo, para nada es lo mismo”, sostuvo Samahara en conversación con Pablo Heredia.

La controversia llegó a su punto máximo cuando una avioneta, contratada por seguidores del ‘team reales’, sobrevoló la granja y lanzó folletos con información sobre el pasado sentimental de Samahara, lo que generó una fuerte discusión con Gabriela Herrera, participante que aprovechó el momento para devolverle la acusación de “roba maridos”.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.
Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.

Temas Relacionados

YounaSamahara Lobatónperu-entretenimientoMelody Cortez

Más Noticias

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El candidato de Juntos por el Perú deja, hasta ahora, fuera del balotaje al exalcalde de Lima, con una diferencia de 29.322 votos

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

El estado del tiempo en Chiclayo del jueves 30 de abril

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Canciller afirma que polémica por discurso de José María Balcázar en la CCL “está totalmente superado”

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la CIDH

¿Cuál es la fecha oficial en la que se conocerá qué candidatos pasan a la segunda vuelta de las elecciones?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

Marca peruana en ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: actriz Emily Blunt luce un diseño de Balkánica en escena clave

DEPORTES

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Thiago Kosloski profundiza acerca del cambio de localía de Perú a la altura: “Hay que tener una estrategia para las Eliminatorias como hizo Bolivia”

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario: “Tendrá un homenaje del club”