Adrián Ugarriza entra al radar de los equipos relevantes de Israel: “Pocas probabilidades” de continuar en Kiryat Shmona

Adrián Ugarriza, pretendido por los clubes que disputan el campeonato en Israel. Crédito: Bernie Ardov/Sport5.

El futuro de Adrián Ugarriza en el Ironi Kiryat Shmona de Israel atraviesa un momento de incertidumbre tras una temporada de alto impacto en la Ligat Ha Al. El delantero peruano se ha consolidado como máximo artillero del torneo, compartiendo la cima goleadora con Dan Biton gracias a sus 15 anotaciones, y su continuidad en el club aparece cada vez más lejana ante el interés de los principales conjuntos de la liga local.

Según informó ’Sport 5’, el entorno del futbolista reconoce que existen pocas probabilidades de que Ugarriza permanezca en Kiryat Shmona para la próxima campaña. De acuerdo con el medio deportivo israelí, el atacante limeño ha sido pieza clave en la estructura táctica del entrenador Shai Barda. El club del norte de Israel reconoce el valor de su delantero, pero asume que el rendimiento alcanzado por Ugarriza lo ha colocado en la órbita de instituciones que pelean en la parte alta del campeonato.

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El agente de Ugarriza, Rafi Epstein, ofreció detalles sobre la situación de su representado en una entrevista concedida a ’Five in the Air - Hadasher Al-Hadasher’ en enero. Según recogió Sport 5, Epstein afirmó: “Es muy inteligente, tiene muchas ganas de triunfar y entiendo que cada entrenamiento con él es un partido. Tiene contrato por un año y medio más. Hubo conversaciones, no hay muchos equipos que no lo quieran”. El representante también dejó abierta la puerta a un traspaso: “Si llega una muy buena oferta en junio, estoy seguro de que seguirá adelante”.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X Gian Franco Zelaya.

La proyección de Ugarriza ha captado la atención de entidades como el Beitar Jerusalén, actual líder de la fase de campeonato, aunque el agente del futbolista reveló para ’Sport 5’ que hay más equipos interesados en sus servicios. El peruano se ha transformado en un nombre recurrente en los análisis de la prensa deportiva israelí y su desempeño goleador lo coloca como una de las figuras más atractivas del mercado local.

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A pesar de que el Ironi Kiryat Shmona aspira a retener a Ugarriza para el siguiente torneo, la presión de los clubes más poderosos y el deseo del delantero de dar un salto cualitativo en su carrera perfilan un escenario de salida casi inminente. El club deberá tomar una decisión clave sobre su futuro en los próximos meses que también subrayó la valoración positiva que existe sobre el atacante en el entorno de la Ligat Ha Al.

Opción para Mano Menezes

El gran presente de Adrián Ugarriza no pasa desapercibido para el comando técnico de la selección peruana liderado por Mano Menezes. Antes de su llegada al fútbol israelí, el atacante destacó en equipos de altura como Cienciano y Deportivo Garcilaso, experiencia que cobra especial valor ante la posibilidad de que ’la bicolor’ dispute sus próximos partidos de Eliminatorias en ciudades como Cusco o Puno.

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El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

La adaptación de Ugarriza a las condiciones geográficas de la altura lo convierte en una pieza estratégica para el seleccionado nacional. Junto a Álex Valera, otro delantero habituado a esos escenarios, el futbolista de Kiryat Shmona representa una opción real para fortalecer el ataque de Perú en contextos exigentes y de presión máxima. Su regularidad, olfato goleador y experiencia internacional suman argumentos para que Menezes lo considere en futuras convocatorias.

En síntesis, el gol ante Maccabi Netanya no solo refuerza el nombre de Ugarriza en el fútbol israelí, sino que también lo posiciona como uno de los delanteros peruanos más eficaces en el extranjero. El atacante vive el mejor momento de su carrera y se prepara para afrontar nuevos retos con la confianza de quien ha demostrado que puede marcar diferencias en cualquier escenario. Con cuatro partidos por disputarse, la lucha por el título de goleador y la permanencia en la élite están más vivas que nunca para el peruano.

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