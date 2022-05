Magaly Medina sobre Melissa Paredes: “Cada vez que la entrevistan se le ocurre una nueva mentira”

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes. (Foto: Composición)

La conductora Magaly Medina se mostró en contra de las declaraciones de Melissa Paredes, y resaltó que cada vez que se le entrevista a la joven se le ocurre una nueva mentira. Además, señaló que jamás ha querido a la actriz en su set, tal como lo dio a entender Ethel Pozo.

A su parecer, entrevistar a Melissa Paredes no es una novedad. “¿Cuántas veces han entrevistado a la Paredes? 20. La acaban de entrevistar en En boca de todos y ha vuelto a decir más de lo mismo, Claro, cada vez que la entrevistan se le ocurre una nueva mentira, entonces, por favor. ¿Cuál novedad?”, preguntó.

Incluso, se animó a indicarle a la hija de Gisela Valcárcel que le regalaba a Melissa Paredes “con lazo”, pues la única que la quiso tener fue después del ampay, no después que saliera en varios medios de comunicación dando entrevistas.

“Yo te la regalo con lazo, yo no la quiero tener, yo lo quise tener es el ampay y lo tuve. ¿De ahí entrevistarla a ella? Al día siguiente se fue a lloriquear a ese programa. Y después ha seguido hablando”, indicó la comunicadora.

RODRIGO CUBA ES MEJOR MAMÁ QUE MELISSA PAREDES

Asimismo, aseguró que Melissa Paredes lo que busca con la nueva conciliación es obtener dinero del Gato Cuba. Incluso, se atrevió a especular cómo la modelo estaría tramando “su patraña”.

“No soy abogada pero vamos a ver si tú (Melissa Paredes) aceptas una conciliación, ya aceptaste, ahora tú quieres (cambiarla) porque se te ocurrió, quieres tener a tu hija 5 días a la semana porque dices que las niñas tienen que estar con la mamá. ¿Quién ha inventado eso? ¿Qué psicólogo barato te ha engañado de esa manera? “, señaló la animadora, para luego asegura que considera a Rodrigo Cuba una mejor madre para su menor hija.

“Yo creo que Rodrigo Cuba ha demostrado ser durante todo este tiempo ser mejor mamá que tú. Es una buena madre ese padre”, señaló la conductora de TV.

“MELISSA PAREDES QUIERE PLATA”

Acto seguido, contó por qué piensa que Melissa Paredes si quiere el dinero de su exesposo. “Yo te voy a decir por qué sí quieres plata. Lo que pasa es que debe ser una estrategia de su nuevo abogado y están montando toda una patraña para que ella la primera etapa, le concedan la tenencia en un juicio, y ese juicio va a querer desmontar la credibilidad que ahora como papá tiene el Gato”, indicó.

“Ella dice ahora no quiero plata, pero ¿cuál es la segunda etapa? Y ahí está el truco. La segunda parte es que ella va a pedir al juzgado la alimentación. Va a hacer un juicio por alimentos. Porque es así, el padre que tiene la tenencia tiene que recibir del otro una cantidad, y eso es lo que ella busca. Porque ahora no tiene trabajo, porque no creo que el bailarín con su sueldito le de la vida que ella está acostumbrada. De pronto ahora no tiene ni para la gasolina”, acotó Magaly Medina.

Dicho esto, la popular Urraca emitió una entrevista que le hizo a Rodrigo Cuba donde el deportista cuenta de forma minuciosa cómo se enteró del ampay de su entonces esposa con el bailarín Anthony Aranda. Cabe señalar que el futbolista y Melissa Paredes se encuentran en el ojo de la tormenta luego que se vieran enfrentados, una vez más, por la tenencia de su hija.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró de ampay entre Melissa Paredes y el "Activador" Aranda. VIDEO: ATV /Magaly Tv

