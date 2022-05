¿Qué respondió Melissa Paredes cuando Ethel Pozo la encaró por decirle que “no es de su círculo cercano”?

Melissa Paredes fue consultada por Ethel Pozo sobre la polémica frase: "Solo mi círculo cercano lo sabía". (Foto: Composición)

Ethel Pozo y Melissa Paredes se volvieron a ver las caras en una entrevista exclusiva a ‘América Hoy’, donde la hija de Gisela Valcárcel le preguntó por la polémica que se generó por la famosa frase “mi círculo cercano lo sabía”. Como se recuerda, la actriz dijo esto luego de que Ethel señalara que no estaba enterada de su separación pese a que eran amigas.

Fue el 21 de octubre del año pasado que Melissa Paredes aparece en ‘América Hoy’ para declarar por primera vez tras su ampay con Anthony Aranda. En ese momento la modelo confesó que ya estaba separada de su esposo Rodrigo Cuba desde hace varios meses atrás.

En medio de sus declaraciones, Ethel intervino para señalar que ella desconocía de esta situación, aunque se consideraba una persona cercana a Paredes. “Yo no sabía que tú estabas separada. Quizás es un error muy grande, no haberlo dicho públicamente porque ni siquiera a tus amigos lo dijiste”, comentó la conductora de televisión en ese entonces.

De inmediato, Melissa Paredes aclaró que solo pocas personas sabían de esta decisión de su matrimonio y se trataba de aquellos en quienes más confiaba. “No, perdóname, a ustedes no se los dije. Mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían, todos lo sabían”, comentó Melissa.

ETHEL POZO ENCARÓ A MELISSA PAREDES

En entrevista emitida este lunes, Ethel Pozo inició preguntándole a Melissa Paredes qué es lo que quiso decir al expresar “solo mi círculo cercano lo sabía”, para evitar malas interpretaciones en sus palabras.

“Si bien he dicho que no hay amigos en televisión, pero sí hay personas como tú que les tengo un cariño increíble. Sabes que te quiero, que has sido muy cercana a mí, sabes que hemos un ‘match’ que así nomás no se da”, señaló en un principio Melissa.

Sin embargo, explicó que era una noticia que no quería contar a la ligera en televisión, por lo que prefirió mantenerlo en privado y no exponerlo con sus compañeros de set. “ Cuando tú me preguntas ¿por qué yo no lo sabía? Era porque en realidad yo tenía también miedo de que se diga en televisión a la ligera ”, agregó.

Incluso aseguró que en un momento pensó contarlo, pero prefirió tomar el tema con delicadeza y continuó ocultándolo. “Un día vimos a una persona famosa que estaba anunciando su ruptura y yo pensé: quiero decirlo yo también. Y fue como ‘no puedes decirlo así como sea, no puedes hacer eso así como si fuera cualquier cosa’”, comentó Melissa.

Ethel Pozo encara a Melissa Paredes en entrevista de 'América Hoy'. (VIDEO: América TV - América Hoy)

POR QUÉ LLORÓ ETHEL

La conductora de ‘América Hoy’ señaló que ella sintió esta ruptura muy cercana y que se enteró como todo el público en medio de su programa. Además, tuvo sentimiento encontrados porque lamentaba que una familia tan linda se separe.

“Cuando yo me entero, como todo el Perú se entera, para mí fue un ‘shock’, porque me imaginaba lo que se te venía, me imaginaba el dolor, me imaginaba el castillo bonito, tu casita feliz que yo vi que se destruía”, relató.

Incluso reveló que le habría gustado saber antes que los demás para poder brindarle algún consejo a Melissa en un momento tan complicado como el que vivió en aquel entonces. “ Decía, algo tan bonito cómo se está acabando y cómo no me enteré para yo, que soy un poquito mayor que tú, pueda darte algún consejo. Decía, qué está pasando y todo pasaba en vivo. Era por eso que las lágrimas se me caían”, e xpresó Ethel

