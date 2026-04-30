Perú

Auto cae dos pisos en hotel de Miraflores y deja un herido: vehículo bajaba a sótano por montacarga en avenida Larco

El conductor quedó atrapado en la unidad tras el impacto y fue rescatado por bomberos luego de una compleja operación

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Un hombre resultó herido luego de que su vehículo cayera dos pisos por el ascensor de un hotel en la avenida Larco, en Miraflores. Los bomberos trabajaron durante 40 minutos para rescatar al conductor atrapado. Canal N

Un accidente registrado en el distrito de Miraflores expuso fallas en un sistema de estacionamiento vertical dentro de un hotel ubicado en la cuadra ocho de la avenida Larco. La emergencia se produjo cuando un vehículo descendía hacia el sótano mediante un montacarga y terminó cayendo casi dos niveles, lo que dejó a su conductor herido y obligó a un operativo de rescate.

El hecho ocurrió durante la tarde y generó la intervención de bomberos, personal municipal y agentes policiales. La escena mostró un vehículo volteado en el sótano dos del establecimiento, con daños severos tras el impacto. La situación también abrió cuestionamientos sobre las condiciones de funcionamiento del local, que presentaba una medida de clausura visible en su fachada.

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Falla en montacarga durante descenso

Vehículo cae casi dos pisos en montacarga de hotel en Miraflores. Composición: Infobae
Vehículo cae casi dos pisos en montacarga de hotel en Miraflores. Composición: Infobae

De acuerdo con información preliminar, el automóvil descendía hacia el sótano del establecimiento a través de un montacarga. Por causas que aún se investigan, el sistema presentó una falla que provocó la caída abrupta del vehículo hasta el nivel inferior.

Versiones recogidas en el lugar indican que el conductor realizaba la maniobra cuando una acompañante advirtió que ya habían llegado. En ese momento, se abrió la puerta, el vehículo retrocedió y perdió estabilidad, lo que derivó en un vuelco completo tras la caída.

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El impacto dejó al automóvil completamente volteado en el sótano dos. La estructura del vehículo evidenció daños significativos, lo que reflejó la magnitud del descenso desde el primer nivel.

Operativo de rescate y traslado

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia. El conductor quedó atrapado dentro de la unidad tras el accidente, lo que exigió una intervención cuidadosa.

Según lo informado, los rescatistas encontraron al herido consciente, lo que facilitó el proceso de extracción. El operativo se extendió durante aproximadamente cuarenta minutos debido a la complejidad del acceso y a la posición del vehículo.

Tras ser liberado, el conductor fue estabilizado en el lugar y luego trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica. Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Un elemento que generó cuestionamientos corresponde a la situación del establecimiento. En la fachada principal del hotel se observaba una medida de clausura vigente al momento del accidente.

Pese a esa condición, el sistema de montacarga continuaba operativo, según lo verificado en el lugar. Este aspecto forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades para determinar responsabilidades.

Personal de serenazgo y de gestión de riesgos de la municipalidad participó en la atención inicial de la emergencia. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional ingresaron al local para recabar información sobre el funcionamiento del sistema y esclarecer cómo se produjo la caída del vehículo.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú dispone de la línea gratuita 105 para reportar accidentes de tránsito y solicitar asistencia inmediata. El servicio está disponible las 24 horas y permite movilizar patrullas y personal especializado al lugar del siniestro.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias viales a través del número 116. Al comunicarse, los operadores coordinan el despacho de unidades de rescate y atención médica para asistir a las víctimas.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención prehospitalaria inmediata en casos de accidentes de tránsito a través del número 106. Este servicio del Ministerio de Salud cuenta con ambulancias y personal especializado para la atención de emergencias médicas en la vía pública.
  • El Ministerio de Salud coordina la asistencia médica en emergencias a través de sus centros de salud y hospitales a nivel nacional.

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