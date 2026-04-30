Pérdida de bosques primarios en Perú cayó 8 %, pero minería ilegal y agricultura impulsan su reducción

Los bosques en Perú siguen siendo desforteados. Foto: FCDS Perú

La pérdida de bosques primarios tropicales en el Perú se redujo en 8 % durante el año 2025, de acuerdo con un informe de Global Forest Watch difundido por el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés). De acuerdo a información difundida por Andina Noticas, el país registró una disminución en comparación con el año 2024.

Según el reporte, en el territorio peruano se perdieron 1.700 hectáreas de bosques primarios tropicales durante el último año. Esta cifra representa el 0,25 % del total de áreas de bosques primarios perdidas a nivel mundial. Los bosques primarios tropicales son considerados ecosistemas clave debido a que no han sido intervenidos por la actividad humana y cumplen funciones relacionadas con la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.

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Pese a la reducción reportada, el Perú se mantiene entre los países con mayores niveles de pérdida de bosques primarios. El informe ubica al país en el quinto lugar del ranking mundial, por detrás de Brasil, Bolivia, Congo e Indonesia.

Los bosques en Perú siguen siendo deforestados . Foto: FCDS peru

Agricultura y minería ilegal: principales causas

El estudio de Global Forest Watch, citado por Andina Noticias, señala que la expansión de la actividad agropecuaria continúa siendo la principal causa de pérdida de bosques tropicales en el Perú. Entre los factores identificados destacan el crecimiento de cultivos como el cacao y la palma aceitera, actividades que generan presión sobre las áreas forestales.

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Asimismo, el informe advierte que la minería ilegal sigue teniendo un impacto importante en la reducción de bosques primarios, especialmente en la región Madre de Dios. El reporte indica que la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios registrada entre los años 2002 y 2025 en dicha zona del país.

El documento también relaciona la pérdida de bosques con factores climáticos y ambientales. En ese sentido, menciona que los incendios forestales, favorecidos por el calor extremo y las sequías, contribuyen a acelerar la degradación de estos ecosistemas.

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El análisis de 36 planes de gobierno buscará identificar quiénes plantean soluciones reales frente a la minería ilegal y quiénes guardan silencio. Foto: OMI

Panorama global y efectos ambientales

A nivel mundial, el informe del WRI reporta que durante 2025 se perdieron 4 millones 290 mil hectáreas de bosques tropicales, una cifra equivalente —según la entidad— a la desaparición de más de 11 canchas de fútbol por minuto. No obstante, el estudio destaca que esta pérdida representa una reducción de 36 % respecto al año 2024, periodo marcado por numerosos incendios forestales.

Del total global perdido, un millón 620 mil hectáreas desaparecieron a causa de incendios, mientras que 2 millones 670 mil hectáreas se redujeron por otras causas, principalmente relacionadas con actividades humanas. A pesar de la disminución anual, el WRI advirtió que la cifra actual sigue siendo 46 % superior a la registrada hace diez años.

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La cuenca del Ucayali y sus afluentes, es la parte má afectada. Foto: FCDS peru

El informe subraya además que la pérdida de bosques primarios genera consecuencias sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y las fuentes de agua, además de afectar a las poblaciones que dependen de estos ecosistemas para su alimentación, medicina e identidad cultural. En América Latina, se estima que entre 2001 y 2025 se perdieron 132 millones de hectáreas de bosques primarios.