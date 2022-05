Rodrigo Cuba: Memes inundan las redes tras revelaciones sobre el ampay de Melissa Paredes

Usuarios se mostraron a favor del 'Gato' Cuba con divertidos memes. (Foto: Composición Infobae)

Después de siete meses en silencio, Rodrigo Cuba decidió hablar por primera vez sobre el ampay de Melissa Paredes, el mismo que ocasionó que su matrimonio de 5 años terminara en divorcio. Para ello, el futbolista de 30 años recibió en su hogar a Magaly Medina, en donde le contó de principio a fin cómo fue que se enteró de las comprometedoras imágenes de su exesposa besando al bailarín Anthony Aranda.

Según el deportista, el 19 de octubre, el día del ampay, entrenó en su gimnasio ubicado en Miraflores como usualmente lo hacía a diario, sin saber que su pareja se encontraba pisos más abajo en besos y caricias con ‘El activador’ al interior de su camioneta. Al salir del establecimiento, la exconductora le informó que también se encontraba en el mismo lugar, algo que llamó su atención pues no la había visto.

La tarde del 20 de octubre, el programa Magaly TV La Firme anunció un avance promocional del ampay de Melissa Paredes. Esto sucedió mientras el ‘Gato’ Cuba conducía a una fiesta de cumpleaños en compañía de su menor hija. Ya en la reunión, se percató de las miradas extrañas de sus amigos, casi todos futbolistas. Fue allí que recibió la llamada de la influencer, quien le dijo lo que estaba por suceder.

“Me quedé helado. Le dije que ella lo solucionara. ‘No cuentes conmigo’, y le colgué. No iba a privar a mi hija de disfrutar el cumpleaños. Me sentía fatal. Yo entré a la reunión con la bebé, ya todos sabían. Siento miradas raras. Se me acercó uno de mis mejores amigos para preguntarme cómo estaba. Le dije ‘Qué te puedo decir’. Dejé que (mi hija) se vaya a jugar para ver las imágenes. Dije ‘No puede ser cierto’”, relató el ‘Gato’ Cuba.

En esa misma entrevista, reveló que jamás imaginó que su exesposa se involucraría sentimentalmente con un bailarín, ya que en el pasado había usado términos despectivos para referirse a ellos. Además, dijo que luego del ampay, Paredes le pidió que durmiera en otra cama. “Pretendía que me fuera a dormir a otro cuarto, como si yo hubiese hecho algo. ‘Me imagino que te irás’, me dijo. Le dije que no me parecía justo”, sostuvo el deportista.

Puedes leer | Rodrigo Cuba sobre fotos de Anthony Aranda con su hija: “Es una falta de respeto total”

LOS MEMES

Las declaraciones del ‘Gato’ Cuba se hicieron rápidamente tendencia en redes sociales. En Twitter, los usuarios se mostraron a favor del futbolista y arremetieron contra Melissa Paredes por mentir sobre su supuesta separación antes del ampay. Estos fueron algunos memes que se difundieron en la plataforma.

MELISSA PAREDES TAMBIÉN DIO SU VERSIÓN

Al igual que Rodrigo Cuba, la modelo dio su descargo público en América Hoy. En el programa de América TV, reiteró que su exesposo sabía que le gustaba su bailarín Anthony Aranda, por lo que no era ninguna sorpresa que fuera ampayada con él besándose. “Él sabía que me gustaba Anthony, yo le dije, claro, es que él es el santo Rodrigo”, remarcó.

Melissa Paredes también sorprendió al indicar que tuvo una gran amistad con el ‘Gato’ Cuba hasta después del ampay, pues incluso volvieron a dormir en la misma cama, junto a su hija.

“Hasta hace poco teníamos una gran amistad. Días después del ampay no había ninguna guerra. Después del ampay hablábamos normal, dormimos hasta después del ampay”, reiteró Paredes, quien señaló que Rodrigo no es ninguna víctima, porque él sabía de la situación que estaba atravesando su matrimonio.

Melissa Paredes confiesa que sí pensó tener otro hijo de Rodrigo Cuba. (Video: América TV)