Perú

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

El candidato de País Para Todos cuestionó el respaldo a sus rivales y criticó la falta de acciones contra la delincuencia. “Todos están preocupados en lograr una curul y seguir robándole al Estado cual parásitos”, dijo

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Carlos Álvarez criticó a los votantes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por apoyar a candidatos que, según él, no enfrentaron la delincuencia
Carlos Álvarez criticó a los votantes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por apoyar a candidatos que, según él, no enfrentaron la delincuencia

El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, lanzó una serie de críticas este jueves contra los electores de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), quienes aparecen como los aspirantes que disputan la segunda vuelta electoral el 7 de junio, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook, el cómico cuestionó el avance de “los que no hicieron nada por combatir la delincuencia” y lamentó que la ciudadanía les haya dado respaldo.

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“Ustedes así lo quisieron. Quisieron de un lado un partido de izquierda casi ya en la segunda vuelta, que lleva un asesino de policías, que ya se autodenomina ministro del Interior (en referencia a Antauro Humala) (...) y una candidata de la que también decían nunca más, pero ahí está”, señaló.

Añadió que, en este momento en que el crimen organizado predomina, “todos están preocupados en lograr una curul, en seguir ahí sin hacer nada por el país, o llegar para querer meter a la gente de su partido a trabajar en el Congreso y seguir robándole al Estado cual parásitos”.

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Cuestionó la transparencia de las elecciones y rechazó las declaraciones antisemitas del presidente interino José María Balcázar
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Álvarez mencionó hechos violentos recientes como el asesinato en el Callao de un profesor de artes marciales frente a su academia, o el homicidio de un ex candidato al Senado en Trujillo.

“No podemos permitir que esta gente se salga con su gusto de tener abajo lo avanzado. Al Perú tenemos que defenderlo todos. Los que quieren que el Perú se destruya son cómplices de la corrupción y la delincuencia. Desde aquí tenemos el compromiso de luchar todos para que nuestro país salga de este túnel lleno de odio, resentimiento y maldad. El Perú no merece esto. Otra vez, otra vez polarizados y a nadie le importa lo que pasa aquí”, expresó.

También consideró que los comicios no resultaron “para nada limpios”, aunque aclaró que “no se puede” hablar de fraude, como ha señalado el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Seguidamente, criticó al presidente interino José María Balcázar por afirmar en un acto oficial que Alemania “fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos”, declaración que generó el rechazo y la protesta de los integrantes de la comunidad judeoperuana, que lo acusaron de promover teorías antisemitas y exigieron disculpas inmediatas.

Señaló que el avance de estos partidos refleja el respaldo de la ciudadanía a figuras cuestionadas
Señaló que el avance de estos partidos refleja el respaldo de la ciudadanía a figuras cuestionadas

“Ese individuo encargado de nuestra tan venida a menos presidencia, hace un papelón”, dijo antes de cuestionar, en otro tramo de su pronunciamiento, que la petrolera estatal Petroperú solicitara al Gobierno un crédito de capital privado de 2.000 millones de dólares para mantener sus operaciones y evitar la paralización de dos refinerías, debido a la grave crisis financiera que enfrenta.

“¿De qué bono de utilidad me hablan, carajo, si Petroperú está quebrada? Pero ahí sí, en este escándalo, la izquierda en el Perú está muda. Dos mil millones de dólares tirados al agua y ellos mudos”, afirmó.

Álvarez aceptó su derrota electoral a mediados de abril y reconoció que “fue un año muy duro”, en su primer intento por llegar a Palacio de Gobierno. “Lo que aprendí de ustedes es algo que jamás lo sacaré de mi mente. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada regalo, cada beso de una madre, la bendición que me daba cada abuelita, cada foto con los niños, cada mensaje que muchas veces no pude responder a todos, me hizo el hombre más feliz de la Tierra”, dijo entonces.

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