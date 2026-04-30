Niño Costero pasará a moderado entre mayo y junio: Temperatura se verá afectada

El paisaje urbano de Lima muestra el impacto del calor inusual de un otoño atípico, con cielos cálidos e intensa luz que reflejan el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vocero de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), Luis Vásquez, informó a Agencia Andina que los modelos científicos nacionales e internacionales señalan que el Fenómeno El Niño permanece con intensidad débil, pero evolucionará a moderado entre mayo y junio, impactando la temperatura en la costa de Perú.

El especialista desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre la posibilidad de un evento extraordinario, asegurando que la probabilidad de un fenómeno extremo es muy baja según las proyecciones actuales.

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Las estimaciones del Enfen se actualizan cada dos semanas, integrando los cambios en variables como la temperatura superficial del mar, los vientos y el comportamiento atmosférico.

Vásquez explicó que los escenarios climáticos se construyen con base en evidencia histórica y en la evolución oceánica, aunque la incertidumbre se incrementa conforme el plazo del pronóstico se extiende.

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“Un pronóstico a corto plazo es más certero. A largo plazo pueden ocurrir fenómenos en días o meses que alteren la proyección”, detalló en diálogo con Agencia Andina.

Según los últimos informes, la fase de calentamiento del mar frente a la costa peruana, conocida como Niño Costero o Niño en el Pacífico oriental, podría pasar de condición débil a moderada en el periodo entre mayo y julio.

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Este cambio depende principalmente del arribo de ondas Kelvin cálidas, que llegarán entre mayo y junio, y de la intensidad de los vientos costeros. Vásquez señaló que la temperatura superficial del mar presenta actualmente anomalías de entre 1 y 1.5 grados Celsius por encima de lo normal, mientras que una condición moderada superaría ese rango y podría acercarse a los 2 grados Celsius.

Dos potentes ciclones tropicales giran sobre el océano Atlántico, reflejando la compleja interacción entre los fenómenos climáticos El Niño y La Niña, que influyen directamente en su formación y fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre Niño Costero y Niño Global

El especialista de Enfen remarcó la importancia de diferenciar entre el Niño Costero, que se desarrolla frente al litoral peruano y tiene efectos inmediatos sobre el país, y el Niño Global o del Pacífico central, cuyo impacto depende de su magnitud y periodo del año.

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El calentamiento costero influye rápidamente en la temperatura del aire, la pesca y las condiciones marinas, mientras que un evento global puede modificar el régimen de lluvias en la zona centro y sur, especialmente si coincide con la temporada húmeda.

Entre los efectos actuales y previstos, Vásquez citó el incremento de las temperaturas del mar y del ambiente, con énfasis en la costa norte; además, mencionó cambios en la pesca, con desplazamiento de especies como la anchoveta hacia zonas más profundas o hacia el sur.

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También se observa una mayor presencia de especies de aguas cálidas cerca del litoral, lo que modifica la dinámica de la pesca y la biodiversidad marina. El fenómeno puede tener impacto variable en la agricultura, dependiendo del tipo de cultivo y de las condiciones locales.

Vásquez aclaró que, al encontrarse Perú en pleno otoño y con el ingreso al invierno, no se esperan lluvias significativas asociadas al evento en el corto plazo.

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El representante de Enfen adelantó que a fines de esta semana se difundirá un nuevo comunicado oficial con probabilidades y proyecciones actualizadas hasta inicios de 2027.

“Todos los organismos del mundo ajustan sus pronósticos conforme ingresan nuevos datos”, afirmó, subrayando la necesidad de evaluar los escenarios de manera gradual y con revisiones periódicas.

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