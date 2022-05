‘Gato’ Cuba evita besar a Ale Venturo frente a su hija: “Piensa que es una amiga”

El 'Gato' Cuba revela que no se muestra cariñoso con su pareja delante de su hija para no afectarla. (Foto: Instagram/@gatocuba16)

Después de divorciarse de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba encontró nuevamente el amor con Ale Venturo, una rubia empresaria a quien conoció cuando todavía estaba en el colegio. Pese a los casi seis meses de relación amorosa, el futbolista peruano aún no la ha presentado como su pareja oficial delante de su hija de cuatro años, ya que no quiere confundir a la pequeña con temas de adultos. Así lo reveló Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Este último lunes, la presentadora de televisión contó que el mismo ‘Gato’ Cuba le dijo durante una entrevista que, a diferencia de su exesposa, él ha evitado mostrarse cariñoso con Ale Venturo cuando su hija está presente en la misma habitación. Según el deportista, la menor cree que la emprendedora es solo una amiga cercana de la familia que suele visitarla regularmente.

“Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí, que tiene su hijita. Ellos se miran de lejos, pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Creo que es una actitud prudente, madura y que muestra equilibrio a la niña”, señaló Magaly Medina sobre el deportista del Sport Boys.

Asimismo, la ‘Urraca’ consideró que Melissa Paredes no tiene “buen juicio” al mandarle a Rodrigo Cuba imágenes de la niña siendo cargada por Anthony Aranda, a quien conoció recién en septiembre de 2021 en el programa Reinas del Show y por el cual decidió terminar su matrimonio con el futbolista.

“Yo siendo mamá, estaría desesperada por ver a mi hija preciosa durmiendo en las piernas de este bailarín, del que no conocemos nada. Solo sabemos que enamoró a la mujer y le destrozó el matrimonio. ¿Cómo una madre responsable lo puede hacer?”, se preguntó indignada.

ENFRENTAMIENTO POR POLÉMICA FOTO

Rodrigo Cuba se mostró indignado con Melissa Paredes, ya que siempre que le pide ver a su pequeña durante el día, ella manda fotografías de la menor en compañía del bailarín. No obstante, la imagen que colmó su paciencia y la de Magaly Medina es una donde la niña aparece dormida en las piernas de Anthony Aranda.

Frente a ello, el deportista de 30 años señaló que le parece una falta de respeto hacia él, pues jamás he hecho lo mismo cuando la modelo le solicita fotos de la niña.

“Es incómodo. Mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto, pero si considero que todo debe tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se las he mandado como debe ser”, señaló en un principio en la entrevista.

Por otro lado, expresó que siente que estas fotos tienen el objetivo de fastidiarlo. “Yo creo que esas fotos son en busca de algo, o en busca de provocación. Yo siempre lo he dicho. ‘Yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor, yo lo único que quiero es que te vaya bien porque si estás bien, mi hija está bien. Solo te deseo que puedas salir adelante y que tú y yo nos llevemos bien’”, sentenció.