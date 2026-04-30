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Thiago Kosloski profundiza acerca del cambio de localía de Perú a la altura: “Hay que tener una estrategia para las Eliminatorias como hizo Bolivia”

El que cumple el rol de mano derecha de Mano Menezes confirma que “tenemos un estadio apropiado y adecuado para la FIFA”, el cual servirá como alternativa en el próximo proceso mundialista

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Thiago Kosloski ejerce las funciones de asistente técnico de Mano Menezes y entrenador de la U20 de Perú. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski ejerce las funciones de asistente técnico de Mano Menezes y entrenador de la U20 de Perú. - Crédito: FPF

Aunque a muchos les sabe mal el traslado de la localía de la selección peruana a la altura, sucede todo lo contrario en el lado oficialista. Así lo ha demostrado Thiago Kosloski, mano derecha de Mano Menezes, en una extensa entrevista con el diario AS, en la que explicó la razón por la cual apuestan por un panorama inédito.

El también director técnico de la categoría U20 de Perú indicó que la idea debe considerarse como táctica clave para sacar adelante duelos que en el llano siempre se han considerado más trabajosos. En esa línea, el brasileño no tuvo reparos en admitir que calcarán el método de Bolivia.

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“Creo que hay que tener una estrategia dentro de las Eliminatorias. Entonces podemos jugar en la altura o no. Tenemos un estadio apropiado y adecuado para la FIFA y si la estrategia nos favorece lo haremos. Por ejemplo, como han hecho Bolivia o Chile y hay que usarlo a nuestro favor”, remarcó Kosloski.
Las decisiones de las divisiones menores de la FPF pasan por lo que diga Thiago Kosloski. - Crédito: FPF
Las decisiones de las divisiones menores de la FPF pasan por lo que diga Thiago Kosloski. - Crédito: FPF

Decisión de altura

Lo que era un secreto a voces acabó confirmándose: la selección peruana empleará plazas de alturas para las Eliminatorias 2030 como parte de una maniobra para aprovechar la condición climática y así sacar ventaja ante aquellos rivales que no están acoplados a esa condición. El principal artífice de la mudanza ha sido Jean Ferrari.

Nosotros tenemos que utilizar todas nuestras armas y una de las armas que tenemos es una altura que no todos los países tienen, excepto Bolivia. Tenemos que saber utilizar estas herramientas. No con esto estamos diciendo que todas las Eliminatorias las vamos a jugar en altura”, indicó el directivo de la FPF a Modo Fútbol.

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El entrenador de Perú está de acuerdo que la 'bicolor' traslade su localía hacia regiones de altura. | VIDEO: Canal N
A nivel interno, se está estudiando que la sede alterna surja entre Juliaca y Puno, dos ciudades de gran altitud en el Perú. De hecho, en la semana hubo una inspección al estadio Monumental de la UNA y al estadio Briceño Rosamedina; ambos cuentan con escenarios nivel FIFA.

No obstante, el DT Mano Menezes ha enfatizado que la selección peruana tendrá en el Cusco su fortín alternativo y se presume que los lances contra Argentina y Brasil, oponentes de fuste que suelen sufrir en la altitud, se disputarán en el Inca Garcilaso de la Vega.

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida.
Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Cusco es la ciudad elegida. - Crédito: FPF

Enfoque Bolivia

La selección de Bolivia decidió trasladar su localía de La Paz a El Alto en 2024, en medio de malos resultados en las Eliminatorias 2026. Tradicionalmente jugaba en el estadio Hernando Siles (3.600 m), pero optó por el Municipal de Villa Ingenio, a más de 4.100 metros de altitud, buscando una mayor ventaja deportiva.

La medida, muy controversial, dicho sea de paso, respondió tanto a la necesidad de mejorar el rendimiento como a factores estratégicos y psicológicos: el técnico Óscar Villegas consideró que el nuevo escenario podía hacer al equipo “más eficiente” y fortalecer la localía.

El cambio también estuvo ligado a la renovación del plantel y al uso de jugadores habituados a la altura. En cuanto a resultados, la apuesta funcionó: Bolivia logró victorias importantes, como ante Venezuela y Colombia, y escaló posiciones en la tabla, reavivando sus opciones de clasificación hasta llegar al repechaje para el Mundial 2026. Sin embargo, la decisión generó polémica por las condiciones extremas para los rivales.

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