Ethel Pozo encara a Melissa Paredes por decir que no era de su círculo cercano de amigos

Ethel Pozo le recuerda a Melissa Paredes que dijo que ella no es su amiga. (Foto: Captura)

Cada vez falta menos para que América Hoy difunda la entrevista completa que le hizo Ethel Pozo a Melissa Paredes sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y toda la polémica que desató su ampay con Anthony Aranda.

Asimismo, se espera que la exreina de belleza le responda al futbolista tras sus últimas declaraciones sobre su ruptura sentimental, pues el deportista reafirmó que la madre de su hija le fue infiel. Recordemos que, el pelotero también presentará una entrevista con Magaly Medina donde hablará de los mismos temas.

En el avance de la conversación se puede escuchar que la conductora del magazine matutino de América TV encarar sin reparo a la modelo por haber dicho que ella no pertenecía a su círculo cercano de amistad, motivo por el cual no estaba al tanto de su separación con el popular ‘Gato’ Cuba meses atrás.

“Tú dijiste la frase de ‘mi circulo más cercano, tú no eres mi amiga, tú no lo sabías’, como que me pusiste el parche” , se le escucha decir a la hija de Gisela Valcárcel ante la atenta mirada de Melissa Paredes luego de casi 8 meses del suceso.

Ethel Pozo y Melissa Paredes cara a cara en una entrevista exclusiva. (VIDEO: Instagram)

Como se recuerda, Melissa Paredes se presentó en vivo en el mes de octubre en América Hoy un día después de las imágenes donde se le veía besando al bailarín. La actriz fue entrevistada por sus excompañeras y en medio de lágrimas, Ethel Pozo le dijo que ella no sabía del alejamiento que ambos habían tenido.

Yo no sabía tampoco que tú estabas separada, quizás es un error muy grande no haberlo dicho públicamente porque ni siquiera a tus amigos les dijiste, a mí no”, dijo en aquel entonces Ethel Pozo y rápidamente, fue cuestionada por la presentadora televisiva.

“Perdóname, a ustedes no se los dije, pero mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían. Siempre el círculo cercano es lo más importante”, respondió.

MELISSA PAREDES ROMPE EN LLANTO CON ETHEL POZO

Durante la misma promoción de la entrevista que se emitirá este lunes 23 de mayo a las 9:30 de la mañana, se puede ver que Melissa Paredes no pudo contener las lágrimas y rompe en llanto cuando Ethel Pozo le pregunta por su exesposo, Rodrigo Cuba.

Además, sale a desmentir al futbolista, quien aseguró que le pagaba todas las cuentas a la influencer, a pesar de que ella trabajaba. “Yo he trabajado toda la vida, empecé en Bienvenida la tarde, luego he trabajado...”, dice la exchica reality.

En otro momento, Melissa Paredes aparece con el rostro compungido y con lágrimas en los ojos. Todo parece indicar que los problemas legales así como las heridas del pasado aún no sanan por completo para la modelo. Hasta el momento, no se ha dado mayores detalles de la conversación.

Melissa Paredes rompe en llanto con Ethel Pozo. (Foto: Captura)

