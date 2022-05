Rodrigo Cuba asegura que Melissa Paredes quiso retomar su matrimonio: “Me pidió para volver”

Rodrigo Cuba cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Nuevas revelaciones. Este lunes 23 de marzo Magaly Medina emitirá la entrevista completa que le hizo a Rodrigo Cuba. Según la polémica periodista, las confesiones del futbolista sorprenderán a más de uno, pues por primera vez contará su versión tras el fin de su matrimonio con Melissa Paredes.

Para que los televidentes se encuentren atentos a todo lo que va a decir el ‘Gato’, la ‘Urraca’ no tuvo mejor idea que mostrar un pequeña adelanto, donde el jugador del Sport Boys habla sobre su romance con Ale Venturo, así como la poca colaboración que tenía la modelo en su hogar cuando estaban casados.

“ Yo me encargaba de la empleada, la casa... ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí ”, dijo.

Asimismo, contó que luego que saliera a luz el ampay de su esposa con Anthony Aranda dentro de su camioneta, él tomó la decisión de pedirle que empiece a pagar los servicios de la casa.

“A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito”, señaló.

Ahora, en un nuevo adelanto que presentó el programa Magaly Tv: La firme, se le puede escuchar decir a Rodrigo Cuba que Melissa Paredes se disculpó con él y que incluso le pidió que volvieran a ser pareja.

“ Me pidió perdón para volver ”, fue el breve pero contundente comentario que dio el futbolista. Asimismo, el ‘Gato’ añadió lo siguiente: “Hasta hemos dormido en la misma cama... como una persona puede ser tan egoísta en tirar su familia a la basura por un momento así”.

En un nuevo avance de Magaly Tv: La firme, Rodrigo Cuba confiesa que Melissa Paredes le pidió perdón luego del ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

MELISSA PAREDES BUSCA LA TENENCIA DE SU HIJA

El nuevo enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba nace luego que la modelo le solicitara una nueva conciliación a su exesposo para resolver la tenencia de su hija, pues no se encuentra de acuerdo en que esta sea compartida.

La exreina de belleza indicó que desea pasar más días al lado de su pequeña para ser parte de su etapa escolar, esto debido a que con el futbolista se encuentra con la menor de lunes a jueves, mientras que ella la tiene desde el mediodía del jueves hasta el domingo.

