¿Indirecta a Rodrigo Cuba? Melissa Paredes y el tiktok que ha sorprendido a más de uno

Rodrigo Cuba guardó silencio durante muchos meses luego de hacer oficial el fin de su matrimonio con Melissa Paredes. Mientras que la modelo habló para diferentes programas de televisión sobre este tema, el futbolista prefirió no decir nada por el bienestar de su hija; sin embargo, se cansó y ahora hablará en Magaly Tv: La firme.

Este hecho se da tras los nuevos enfrentamientos entre la exreina de belleza y el jugador de Sport Boys por la tenencia de su hija, pues mientras el ‘Gato’ plantea que se mantenga la tenencia compartida, Paredes desea que esta sea monoparental.

En un adelanto que dio a conocer la misma ‘Urraca’, Rodrigo Cuba revela que su ahora exesposa nunca se hizo cargo de los gastos de la casa, él siempre fue la persona de pagar todos los servicios, hasta la línea telefónica que tenía ella.

A raíz de ello, muchos han empezado a cuestionar a la modelo por aparentar alguien que no es, y es que ella en más de una ocasión aseguró que nunca un hombre le ha pagado las cosas y que todo lo que tiene es producto de su trabajo.

Asimismo, luego de darse a conocer que la entrevista se emitirá este lunes, muchos han señalado el último tiktok que subió Melissa Paredes es una indirecta a su exesposo por salir a hablar sobre este tema luego de seis meses.

“ Que los envidiosos se vayan pal cara... ”, se escucha decir la letra de la canción que la exreina de belleza publicó. Sin embargo, eso no fue todo, pues desde tempranas horas del sábado 21 de mayo, se ha mostrado al lado de su hija y Anthony Aranda.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes compartió unos videos en el que aparece jugando al lado de la pequeña por toda la sala, además de practicar algunos pasos de baile al ritmo de sus caricaturas favoritas.

“Ay, qué linda, su coreografía, no puedo más, viva Mía, qué lindo bailaste, amor”, le dice la también actriz, quien se encontraba junto al bailarín en su departamento.

Rodrigo Cuba le concedió una entrevista a Magaly Medina y contará su verdad tras el fin de su matrimonio con Melissa Paredes.

MAGALY MEDINA Y SUS ELOGIOS A RODRIGO CUBA

En la última edición de Magaly Tv: La firme, la popular ‘Urraca’ tuvo varios halagos sobre Rodrigo Cuba luego de dar a conocer que se conocieron en medio de la entrevista que le realizó. Además, la polémica periodista confesó que ella cree en todas las palabras que el futbolista dijo.

“Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me pareció honesto ”, indicó.

