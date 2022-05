Rodrigo Cuba a Melissa Paredes por preferir a Anthony Aranda: “Tiró a su familia a la basura”

Rodrigo Cuba decepcionado de Melissa Paredes por completo.

Un nuevo enfrentamiento a la vista. Rodrigo Cuba se cansó de guardar silencio sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes y decidió contar su verdad en Magaly Tv: La firme. Magaly Medina anunció la entrevista este últimos viernes y señaló que el lunes 23 de mayo será difundido.

En un breve adelanto que pasó en el magazine se puede escuchar perfectamente al futbolista decir que él era el encargado de realizar todos los pagos de la casa, incluso asumía el costo de la línea telefónica que tenía la exreina de belleza.

“ Yo me encargaba de la empleada, la casa... ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro , pagaba la gasolina sí. A raíz de esto, le dije empiezas a pagarte tus cosas empiezas a pagar la mitad de la luz, del condominio, como corresponde. Lo primero que hice fue cancelar la adicionar de mi tarjeta de crédito”, dijo.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo el jugador del Sport Boys, pues en otro adelanto que ofreció Magaly Tv: La firme, Rodrigo Cuba señala que Melissa Paredes le pidió perdón y que intentó retomar su relación con él. “Me pidió perdón para volver”, comentó.

Asimismo, el futbolista volvió a recalcar que el mismo día que la modelo fue ampayada con Anthony Aranda, ellos durmieron en la misma cama y llevaban una vida de pareja, pero que a raíz de ello todo se terminó, pues no soportaba estar al lado de ella sabiendo que traicionó su confianza.

En otro momento del adelanto de esta entrevista, el popular ‘Gato’ lamentó que Melissa Paredes haya tomado la decisión de destruir su familia por estar al lado de Anthony Aranda. “ Hasta hemos dormido en la misma cama... como una persona puede ser tan egoísta en tirar su familia a la basura por un momento así ”, señala.

MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA NO LLEGAN A ACUERDO EN CONCILIACIÓN

El último jueves 19 de mayo, se realizó la audiencia de conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la cual fue solicitada por la modelo; sin embargo, la abogada del futbolista reveló que ellos no llegaron a un acuerdo.

La defensa de Cuba manifestó que debido a que las partes no se pusieron de acuerdo, el siguiente paso es que ella inicie un juicio. “ Bueno nosotros tenemos que prepararnos a ver si ella decide ir a un proceso judicial, que es lo que nosotros suponemos lo que va a hacer porque otra cosa no puede hacer ”, explicó.

