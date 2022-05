Rodrigo Cuba desmiente a Melissa Paredes y jura que ella no pagaba sus cuentas: “Ni su celular”

El 'Gato' Cuba sostiene que Melissa Paredes solo gastaba en sus 'extras'. (Foto: Composición Infobae)

Desde que Melissa Paredes inició una relación amorosa con Anthony Aranda, los usuarios no han dejado de recordarle el estilo de vida que antes tenía con Rodrigo Cuba, su exesposo. La modelo peruana se ha encargado de defender a su pareja, asegurando que no necesita que un hombre le pague sus cosas, ya que siempre ha sido una mujer autosuficiente. Sin embargo, el futbolista no está de acuerdo con dicha afirmación.

“ Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, decía la exconductora al diario Trome.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciaron en noviembre de 2021, luego de 5 años de matrimonio. (Foto: Instagram)

Sobre estas declaraciones, el ‘Gato’ Cuba señaló en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, que pronto será emitida en su programa, que él pagaba varias cuentas de Melissa cuando aún estaban casados. Es decir, no se dividían los gastos 50/50 como ella así lo ha presumido en varios medios de comunicación.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, de pagar la casa, infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular, su seguro de salud, su seguro de carro. No pagaba el mantenimiento de su auto, la gasolina sí”, se le escucha decir al deportista en el avance promocional.

Más adelante, Cuba indicó que recién le pidió a su expareja que los gastos sean compartidos de manera equitativa cuando pasó el escándalo del ampay. “Ahí le dije ‘empiezas a pagar todo tú tus cosas, la mitad de la luz, la mitad del condominio, la mitad de las cuentas como corresponde’. Lo primero que hice fue cancelar la adicional de mi tarjeta de crédito ”.

Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre las nuevas revelaciones del futbolista. “Ella nos ha vendido la imagen de una mujer que vivía con el ‘Gato’ Cuba, pero que era autosuficiente. Decía que todo se lo pagaba ella, y tenía una adición de tarjeta de crédito. Dice que le pagaba los arreglos del auto, todo lo de la casa, el seguro médico, ¡el teléfono celular! ¿Dónde está tu empoderamiento?”, dijo.

‘Gato’ Cuba señala que él pagaba varias cuentas de Melissa Paredes cuando aún estaban casados | VIDEO: Magaly TV La Firme

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El tiempo ha sanado sus heridas y su corazón ya late por otra mujer. El ‘Gato’ Cuba decidió romper su silencio y hablar sobre el sonado ampay que le costó su matrimonio con Melissa Paredes, madre de su hija. La entrevista completa será transmitida este lunes 23 de mayo en Magaly TV La Firme.

“Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, manifestó la ‘Urraca’.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aseguró que dicha conversación es bastante prometedora, pues el deportista ha hablado con total honestidad. “Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me pareció honesto”, dijo.

