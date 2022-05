Paolo Guerrero espera que Ricardo Gareca se quede muchos años en la selección peruana

El delantero de la selección peruana espera ser llamado a la selección peruana para el amistoso y repechaje.

Paolo Guerrero está en horas decisivas para saber si finalmente será convocado a la selección peruana para el amistoso y repechaje rumbo a Qatar 2022. El delantero ya realiza ejercicios con balón en la Videna bajo la supervisión del ‘Tigre’ y seguramente en la interna ya saben si será llamado o no, pero esto recién será oficilizado a mitad del día. Por el momento, el ‘Deprepador’ desea que el estratega se quede muchos años en la ‘blanquirroja’.

“Esperemos se pueda quedar muchos años” , expresó el futbolista de 37 años que actualmente se encuentra si equipo, pero ya analiza algunas ofertas que le llegaron en los últimos días. Este comentario se dio a la salida del entrenamiento de este jueves que tuvo en el complejo de San Luis, cuando fue asechado por los periodistas que esperaron atentamente.

El exjugador de Internacional prefirió no hablar de la lista de este viernes y desmintió al doctor Jean Paul Osores, quien había dicho que era muy cercano al deportista formado en Alianza Lima.

“Ya se los había anticipado, la rodilla me está funcionando bien. Yo dije desde un principio, yo he venido aquí para trabajar para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, la rodilla me viene respondiendo bien. Yo no sé si me van a llamar o no. Me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. En Estados Unidos me dieron el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien”, comentó sobre su estado físico.

El delantero no juego un partido oficial hace 221 días. Foto: FPF.

LOS TRABAJOS QUE GUERRERO HIZO EL JUEVES

Con el comando técnico de la selección peruana cerca y con su instructor personal Rodri Araya siguiendo muy de cerca cada movimiento, Paolo Guerrero entrenó el jueves en el césped de la Videna. El delantero hizo un calentamiento previo para luego realizar ejercicios con el balón. Lo más importante es que ya tuvo práctica de definición al arco, a diferencia de lo que hizo el miércoles.

Además, también hizo ejercicios de recuperación y fortalecimiento de su rodilla, todo esto en el gimnasio y aplicando peso. El preparador físico seguirá con el jugador y su recuperación más allá de la decisión de Ricardo Gareca de llevarlo al repechaje o no.

El delantero espera ser llamado para el amistoso y repechaje próximo. VIDEO: Rodri Araya.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ EN UN CLUB

A nivel de clubes su último contrato fue con el Internacional de Brasil, el cual terminó tras acuerdo de ambas partes y el futbolista de 37 años quedó libre. Su último cotejo con camiseta roja fue en la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro el 2 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 23 del Brasilerao. Allí el ‘Depredador’ jugó los últimos ocho minutos más descuentos en reemplazo de Rodrigo Dourado.

