Lo que se sabe de la ordenanza en Perú que multará con mil soles a dueños con más de dos mascotas

La Ordenanza N.º 02-2024-MPCH/A de Chiclayo limita la tenencia de mascotas a dos por vivienda, con sanciones económicas para quienes incumplan la norma.

En Chiclayo, una ciudad del norte de Perú, la reciente aprobación de la Ordenanza N.º 02-2024-MPCH/A ya genera un intenso debate al establecer que las personas que tengan más de dos mascotas en sus viviendas podrán enfrentar multas superiores a S/1.000, salvo que gestionen un permiso especial ante la municipalidad.

Según información difundida por La República, la disposición limita la tenencia de animales domésticos por hogar y prevé sanciones económicas para quienes no respeten la nueva normativa.

PUBLICIDAD

La ordenanza municipal fija un máximo de dos mascotas por vivienda, incluyendo perros y gatos. Para quienes deseen mantener una tercera mascota, la municipalidad exige tramitar una autorización especial, procedimiento que involucra una inspección técnica en el domicilio. El personal encargado verifica que existan condiciones adecuadas de espacio, higiene y bienestar animal antes de conceder el permiso.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo exige tramitar un permiso especial para tener más de dos mascotas, basado en una inspección de espacio y bienestar animal.

La normativa también establece la obligación de registrar a todos los animales domésticos en el padrón municipal. Esta medida busca que la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuente con un registro actualizado, lo que permitiría reforzar el control sanitario y facilitar la identificación de responsables en casos de incidentes relacionados con mascotas.

PUBLICIDAD

Sanciones económicas

Según los detalles publicados, la sanción para quienes incumplan la disposición asciende al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa una multa de S/1.100 en la actualidad.

El subgerente de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Pedro Carrasco, precisó que la decisión de limitar la cantidad de mascotas responde a reclamos vecinales: cada mes se reciben entre 15 y 20 denuncias relacionadas con problemas de convivencia, como agresiones, mordidas o animales orinando en accesos a viviendas.

PUBLICIDAD

La nueva normativa en Chiclayo obliga a registrar todas las mascotas en un padrón municipal para mejorar el control sanitario y la identificación de propietarios.

Carrasco, citado por La República, sostuvo que el objetivo principal es regular la convivencia en espacios residenciales y prevenir situaciones que afecten la armonía entre vecinos.

Polémica y cuestionamientos

La aprobación de la ordenanza provocó críticas de ciudadanos y organizaciones de protección animal. Entre las principales preocupaciones figura el temor de que algunas familias se vean forzadas a abandonar mascotas para evitar sanciones, lo que podría agravar el problema del abandono y la sobrepoblación animal.

PUBLICIDAD

Exitosa informa que, ante las inquietudes ciudadanas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo aclaró que la norma no busca obligar a las familias a deshacerse de sus animales de compañía. La gestión municipal comunicó que la regulación tiene como propósito fortalecer la tenencia responsable, prevenir conflictos vecinales y evitar la proliferación descontrolada de animales domésticos.

El perro peruano sin pelo es una de las razas más reconocidas en el Perú. (Foto: Difusión)

Comité de protección

En respuesta al debate público generado por la ordenanza, la Municipalidad de Chiclayo anunció la creación de un comité especializado en la protección y bienestar de las mascotas.

PUBLICIDAD

Este grupo de trabajo promoverá campañas de sensibilización, programas de esterilización y estrategias de control poblacional en toda la ciudad, en coordinación con organizaciones animalistas y especialistas.

El comité tendrá la tarea de articular acciones concretas en favor de los animales de compañía, supervisar el cumplimiento del registro obligatorio y evaluar de manera individual las solicitudes de autorización para más de dos mascotas por vivienda.

PUBLICIDAD

La municipalidad reiteró que cada caso se analizará bajo criterios de bienestar y responsabilidad, buscando equilibrar el respeto por la vida animal y la convivencia armónica en la comunidad.

Enfoque en la prevención

De acuerdo con Exitosa, el gobierno local de Chiclayo insiste en que la nueva estrategia no se limita a la restricción, sino que prioriza la prevención de problemas como el abandono y los conflictos asociados a la tenencia irresponsable.

PUBLICIDAD

La medida responde a quejas vecinales frecuentes sobre mordidas, agresiones y problemas de convivencia provocados por animales domésticos en Chiclayo. (Municipalidad de Lima)

En ese contexto, la municipalidad reafirmó su compromiso de implementar estándares de salud pública y seguridad ciudadana en la gestión de la convivencia con animales domésticos.

La ordenanza N.º 02-2024-MPCH/A y la creación del comité especializado marcan una nueva etapa en la regulación de la tenencia de mascotas en Chiclayo, con el desafío de compatibilizar el bienestar animal y la convivencia vecinal.

PUBLICIDAD