Paolo Guerrero desmintió al médico que afirmó que no llegaría al repechaje: “No es mi doctor, no lo he visto” (Foto: Reuters)

Paolo Guerrero atacante de la selección peruana, entrenó en la Videna por segundo día consecutivo y a su salida reafirmó que se encuentra apto para regresar a las canchas y negó que no esté en condiciones de participar eventualmente en el repechaje mundialista con Perú.

El médico Jean Paul Osores fue consultado sobre el estado físico de Paolo Guerrero el pasado martes 17 de mayo y aseguró que “Estamos trabajando muy duro para que él llegue al Mundial Qatar 2022. Y yo creo que lo vamos a tener. Nos hemos propuesto que lo logre. Para el repechaje no creo. Pero para el Mundial de todas maneras. Faltan varios meses todavía”, dijo en una entrevista concedida al diario El Comercio.

El doctor Osores habló en condición de doctor de Paolo Guerrero que no estaba listo para jugar. Sin embargo, el ‘Depredador’ aclaró y negó que sea cierta la situación. Además, explicó que no ha visto a Osores y que el tratamiento de su rodilla está a cargo de otro especialista.

“Jean Paul Osores no es mi doctor. Yo no lo he visto. Las veces que he hablado con él es para ver el tema de la dieta. Pero, por ejemplo, está vez yo no lo he visto. Jean Paul no me ha visto”, afirmó el atacante de la selección peruana.

LEE TAMBIÉN

El atacante entrenó en la Videna y aseguró a su salida que está buscando equipo tras ser recibir el alta médica

Precisamente, Osores en la mencionada declaración dio detalles sobre el resultado del tratamiento que le sugirió Guerrero en febrero pasado. “A finales del año estaba con un porcentaje de grasa de 12,5 y 89,5 kilos. Su objetivo es estar en los 86 kilos, con un porcentaje que fluctúe entre el 7,5 y el 8,5 de grasa. Y ya se está acercando. (Guerrero) Me ha mandado hace poco un video suyo corriendo en una faja, y la verdad es que lo veo cada vez mejor. En su rodilla derecha se le encontró una fibrosis dentro de la articulación que comprometía sus ligamentos. Justamente viajó para que le hicieran una reparación. Gracias a esta limpieza, Paolo ya está en capacidad de completar los rangos articulares de su rodilla al 100%. Por eso ya lo estamos viendo correr”.

NO JUGÓ INFILTRADO

En otro momento, Paolo Guerrero también aclaró el sentido de sus palabras tras su reciente llegada a Lima en la que manifestó que jugó sentido de la rodilla ante la selección de Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 el pasado 7 de noviembre el 2021.

“He jugado hasta infiltrado por la selección peruana contra Chile, que nadie lo sabe. Me sacaron líquido de la rodilla para jugar. Esa es la verdad, porque hay muchos que no saben y se dedica a hablar. Le pueden preguntar al profesor Néstor Bonillo y al doctor (Julio Segura), que me sacaron líquido de la rodilla para jugar”, indicó Guerrero el pasado martes.

Sin embargo, Paolo Guerrero se tomó su tiempo explicar lo sucedido: “Me quitaron el líquido de la rodilla antes del partido con Chile. Yo no dije que me pusieron una inyección. En ese partido contra Chile que fue mi último partido lo dije bien claro: ‘mi rodilla no me deja jugar’. Pero fue porque me habían quitado el líquido antes del partido y a la hora de jugar no me sentía al 100%. Después del partido noté que mi rodilla estaba grande de nuevo”, concluyó.

Asimismo, Paolo Guerrero fue reiterativo en expresar su alegría por haber recibido el alta médica por su médico en los Estados Unidos. Aseguró que la rodilla no le da problemas, que ahora está entrenando con balón y que está convencido que puede retomar el ritmo futbolístico sin problemas. Incluso, el delantero de la bicolor dijo que su representante tiene como prioridad encontrarle club los más rápido posible.

SEGUIR LEYENDO