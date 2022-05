Pedro Aquino y su súplica para jugar con fractura en la selección peruana en Eliminatorias

Pedro Aquino contó anécdota cuando se lesionó en medio de las Eliminatorias.

Pedro Aquino no la pasó muy bien en el último tiempo producto de sus constantes lesiones. Esto lo privó de alternar en América de México y ser parte de la selección peruana. La ‘Roca’ expresó su tristeza por estar alejado de las canchas y se animó a contar que pidió jugar en la fecha doble con Ecuador y Colombia pese a tener una fractura.

“Estuve un poco triste por no estar con la selección en momentos importantes. Sabiendo que hacia mucha falta en el equipo, a pesar que hay buenos jugadores”, fue lo primero que dijo el mediocampista en diálogo con Al Ángulo.

El exfutbolista de Sporting Cristal se refirió a sus lesiones. “Yo me desgarro contra Venezuela, pero en la otra convocatoria ya me había recuperado de eso. Para la fecha doble de Ecuador y Colombia ya sentía un dolor en el quinto metatarsiano. El profe Bonillo me pide a que vaya a hacerme una resonancia, yo confiado voy y sale que tengo una fractura”.

“ Lo que yo le dije al profesor Bonillo ‘yo voy a jugar, yo quiero estar, no me desconvoquen por favor’. Se lo pedí, se lo supliqué que no me desconvocara para poder estar en esos dos partidos tan importantes para la selección y para mi. Sin embargo, los doctores me dijeron que era muy arriesgado y complicado. Me fui muy molesto conmigo mismo”, detalló.

Pedro Aquino pidió al comando técnico de la selección peruana jugar pese a estar lesionado.

Pedro Aquino explicó su ímpetu por vestir la ‘blanquirroja’. “Hay muchos peruanos que quieren representar al país, yo soy un bendecido por estar en la selección. Yo decía ‘a mi me tienen que sacar muerto del campo para recién parar’”.

“De hecho incluso llamé al América y le dije ‘yo estoy bien, yo no voy a ir’. Yo me puse rebelde en ese momento porque quería estar. Hablé con el profesor Ricardo y casi con todo el cuerpo técnico y les decía que era mi responsabilidad”, finalizó.





