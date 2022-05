Leao Butrón catalogó de “irresponsable” la posible convocatoria de Paolo Guerrero para el repechaje

Leao Butrón opinó sobre el llamado de Guerrero para el repechaje.

A menos de un día de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, en la cual anunciará a los convocados de la selección peruana para afrontar el repechaje de Qatar 2022, el regreso de Paolo Guerrero es una de las incógnitas en el país. El exarquero Leao Butrón se refirió a ello y tildó de irresponsable el posible llamado del ‘Depredador’.

“Paolo es el líder natural de la selección. El fútbol es tan ingrato que, increíblemente, ahora escucho ‘que ya no regrese porque está Lapadula’. No tiene nada que ver. Pero los jugadores no somos descartables. Él tiene que estar, ahora hay que aceptar que para el repechaje no tiene posibilidades”, inició Butrón en conversación con Jesús ‘El Tanke’ Arias.

El exguardameta de Alianza Lima manifestó que el delantero no está apto para la repesca internacional. “Si bien está entrenando, muy poco tiempo y no tiene fútbol. Sería irresponsable para el mismo porque puede recaer de la lesión, como para la selección, la cual tiene ahora gente con mucho más ritmo”.

“Yo lo imaginé en Alianza. Quien sabe que retomen las conversaciones porque creo que se han estancado. Que pueda jugar ahí y que llegue al Mundial, Dios quiera que clasifiquemos. Porque si Paolo tiene fútbol, ritmo y minutos, tiene que estar”, enfatizó.

Paolo Guerrero arribó a Lima este martes después de realizar la última fase de su recuperación en Estados Unidos. Asimismo, un día después, se aproximó a las instalaciones de la Videna para ponerse a punto. No obstante, el capitán de la ‘bicolor’ no disputa un partido oficial desde el 8 de octubre del 2021.

Su último club fue el Internacional de Brasil. Foto: Omar Coca.

¿QUÉ DIJO PAOLO SOBRE SU CONVOCATORIA?

Primero, el exjugador de Internacional de Porto Alegre tuvo una entrevista con FIFA. “Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones... ¿por qué no?”.

Sin embargo, este jueves, el atacante dijo lo siguiente tras su salida del complejo deportivo de la ‘blanquirroja’: “No me hablen de la lista. Yo me mantengo entrenando, me mantengo bien, con salud que era lo principal que buscaba”.

RICARDO GARECA Y LO ÚLTIMO QUE DIJO SOBRE GUERRERO

El ‘Flaco’ se refirió semanas atrás de la posible consideración del ‘nueve’ en conferencia de prensa. “Considero a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Deben tener actuaciones, sino será difícil. Con Paolo montaríamos algo similar a Yotún, pero no sé si nos dará el tiempo. Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, las opciones serán nada”.

Además, agregó que tiene al ‘Depredador’ como el gran referente del conjunto nacional, pero sus posibilidades son pocas. “Paolo Guerrero sigue siendo el capitán de la selección. Habrá que ver qué se puede hacer para que tenga competencia y si el tiempo alcanza. Si no juega, las posibilidades se reducen a nada”, sentenció.

