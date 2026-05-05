Perú

Elecciones 2026: Misión de observación de la OEA expresa “preocupación por amenazas y hostigamiento” contra autoridades

La delegación de la Organización de los Estados Americanos pidió que el conteo de votos termine pronto y que se garantice una segunda vuelta eficiente

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Tres miembros de la MOE/OEA, incluyendo a Gerardo de Icaza y Víctor Rico, sentados en una mesa con micrófonos y vasos, con la bandera de la OEA de fondo, presentan un informe a una audiencia
Representantes de la Misión de Observación Electoral de la OEA, incluyendo a Gerardo de Icaza, presentan el informe preliminar sobre las elecciones peruanas, destacando retrasos logísticos y desafíos para la segunda vuelta. (Foto: X / @OEA_oficial)

La Misión de Observación Electoral de la OEA expresó su preocupación ante las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra autoridades electorales, periodistas y figuras involucradas en las elecciones generales de Perú 2026, alertando sobre el impacto de estos hechos en la transparencia, el proceso democrático y el cronograma electoral vigente.

“La Misión enfatiza que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas para la convivencia democrática (...) los partidos políticos y candidatos tienen la responsabilidad de actuar de manera pacífica, evitando el uso de lenguaje de odio o cualquier forma de incitación a la violencia”, indica el pronunciamiento de la Misión.

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En el comunicado oficial, la misión liderada por Víctor Rico Frontaura exhortó a las autoridades a culminar con prontitud el conteo definitivo de votos y a garantizar el respeto al cronograma vigente, identificando estos factores como esenciales para la seguridad y sostenibilidad democrática del país.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos destacó que “considera fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en asegurar una segunda vuelta eficiente, en estricto cumplimiento del cronograma electoral vigente”. Con este pronunciamiento, la entidad se refirió a los recientes episodios de agresión registrados durante la primera vuelta y a la importancia de que la segunda vuelta presidencial respete la institucionalidad electoral.

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Misión de la OEA saluda ampliación de las elecciones por un día más hasta el 13 de abril. (Foto: OEA)
Misión de la OEA saluda ampliación de las elecciones por un día más hasta el 13 de abril. (Foto: OEA)

La misión, dirigida por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, puntualizó que “continuará dando seguimiento cercano a todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el territorio nacional durante la segunda ronda”.

Frente a las solicitudes de auditorías y nuevas investigaciones sobre los resultados electorales, la OEA remarcó que estas acciones deben realizarse “con el más alto rigor técnico” y que no deben interferir con el desarrollo regular del proceso electoral en curso. De este modo, la organización estableció los parámetros técnicos y éticos para la resolución de cualquier controversia actual derivada de la primera ronda.

JNE cambió la fecha de resultados finales

El Jurado Nacional de Elecciones estableció el jueves 7 de mayo como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales concluyan las audiencias públicas de recuento en las Elecciones 2026, proceso en el que se definirá al 100 % los votos recibidos por cada candidato y que permitirá conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones había comunicado que la fecha para la publicación de los resultados y proclamación de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta sería el 15 de mayo.

Sin embargo, el acuerdo adoptado el 22 de abril adelantó este plazo casi una semana, fijando el 7 de mayo como la fecha límite para culminar con las sesiones públicas de recuento y con ello determinar oficialmente los nombres de los aspirantes que competirán en la segunda vuelta, que podría ser Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aunque el primero parte con una ventaja de exactamente 24.405 votos válidos.

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