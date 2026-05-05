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Andrea Llosa reconoce el fracaso de su programa en Panamericana TV: “No funcionó, no hay que decorar”

La conductora de ‘La Verdad a Prueba’ respondió ante la insistencia de sus seguidores de saber la razón de su retiro

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Andrea Llosa, con cabello castaño rojizo y un blazer a rayas, mira hacia arriba mientras habla, al lado del logo del programa 'La Verdad a Prueba'
La presentadora de televisión Andrea Llosa aparece junto al logo de su programa 'La Verdad a Prueba', el cual reconoció no tuvo éxito en Panamericana TV.

La periodista Andrea Llosa admitió públicamente el fracaso de su más reciente programa en Panamericana Televisión. La conductora de ‘La Verdad a Prueba’ respondió a las consultas de sus seguidores y explicó los motivos que la llevaron a abandonar la señal, apenas semanas después del estreno del espacio.

En declaraciones a través de sus redes sociales, Llosa fue directa: “Simplemente no funcionó”, afirmó sobre el ciclo que buscaba instalarse en la programación nocturna del canal. La presentadora explicó que su salida se debió a que el programa no logró el impacto esperado, a pesar de la expectativa generada por su regreso a Panamericana Televisión.

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“Esto es así, muy simple. Como en todo, como en la vida, en los negocios, igual en la televisión hay cosas que funcionan, así como hay cosas que no funcionan, y el programa no funcionó, no hay mucho que decorar”, sostuvo la periodista.

La conductora de ‘La Verdad a Prueba’ respondió ante la insistencia de sus seguidores de saber la razón de su retiro | Instagram

A través de sus historias en plataformas digitales, Llosa compartió su sentir con quienes le escribieron para conocer las razones detrás de su retiro. La periodista agradeció la oportunidad brindada por la televisora y descartó cualquier tipo de conflicto con la empresa. “Estoy bastante agradecida con Panamericana Televisión por la oportunidad laboral, y por supuesto me he ido en los mejores términos”, aseguró.

Actualmente, la conductora se encuentra fuera de Lima, disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja, Pablo de Vinatea. “Ahora me he tomado unos días libres para relajarme y, nada, voy a pensar qué voy a hacer. Todavía no lo tengo muy claro porque eso lo haré cuando llegue a Lima”, agregó Llosa sobre sus planes inmediatos.

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Andrea Llosa, con cabello oscuro y piel bronceada, sonríe a la cámara mientras sostiene una bebida en la playa, con el mar turquesa de fondo
Andrea Llosa se dirige a sus seguidores desde un destino playero, explicando los motivos detrás del fin de su programa en Panamericana Televisión.

Un corto debut tras la salida de ATV

El estreno de ‘La Verdad a Prueba’ el 9 de marzo marcó el retorno de Andrea Llosa a Panamericana TV después de más de dos décadas. La llegada de la periodista al canal se produjo tras el cierre de su etapa en ATV, donde condujo dos formatos: el talk show diario ‘Andrea’ y el dominical ‘Nunca Más’. El anuncio de su cambio de emisora se conoció a finales de 2025, despertando expectativa entre la audiencia y seguidores del género.

La apuesta de producción de Panamericana Televisión fue implementar un talk show con presencia de público en vivo, casos reales y la intervención de especialistas, entre ellos poligrafistas, forenses y expertos en ciberseguridad. El diseño del programa buscó diferenciarse dentro de la oferta local, aunque no logró captar la atención esperada.

Junto a Melanie Martínez, Franco compartió testimonios que prometen conmover a la audiencia en el programa especial de Andrea. Panamericana TV
Junto a Melanie Martínez, Franco compartió testimonios que prometen conmover a la audiencia en el programa especial de Andrea. Panamericana TV

En redes sociales, la propuesta generó reacciones divididas. Numerosos usuarios establecieron paralelismos con los formatos desarrollados por Laura Bozzo, aludiendo a la dinámica de casos en vivo y la interacción con el público. Comentarios como “Al mismo estilo que Laura Bozzo” o “Como Laura” se repitieron en distintas plataformas digitales.

Durante el primer episodio, Llosa expresó su satisfacción por volver a la señal que la vio iniciar su carrera televisiva. “Yo comencé aquí en Panamericana como reportera de Panorama. Es más, yo me voy cuando mi hijo mayor tenía ocho meses, imagínense ustedes, ocho meses. Hoy tiene veinte años. Así que cuántos años han pasado. Ha pasado un montón de tiempo, lo sé, pero estoy de regreso”, relató la periodista al público presente en el set.

Por ahora, la periodista no ha definido cuál será su próximo paso profesional. Tras el cierre anticipado de su programa, optó por alejarse unos días de la actividad televisiva y aseguró que evaluará nuevas alternativas una vez que retorne a la capital peruana.

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