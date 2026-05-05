Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

Universitario se quedó con el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Universitario)

Universitario de Deportes logró subirse al podio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: se quedó con el tercer lugar tras vencer a Deportivo Géminis. La ‘U’ superó la campaña pasada, donde terminó en el cuarto lugar y los hinchas se ilusionan con la próxima temporada.

Se confirmó que Francisco Hervás seguirá al mando del equipo y junto a la dirigencia viene armando al equipo que buscará su primer título nacional. Hya mucha expectativa entre los fanáticos para conocer las movidas del equipos de sus amores.

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Salidas en Universitario

La etapa de Coraima Gómez en Universitario llegó a su fin, según informó oficialmente el club. Mediante un comunicado, la institución crema expresó su agradecimiento a la atacante nacional por su contribución, especialmente por su papel clave en el ascenso a la Liga Peruana de Vóley.

La salida de Gómez marca el cierre de un ciclo importante para el equipo y deja abierta la incógnita sobre el próximo destino deportivo de la jugadora, cuyo futuro aún no ha sido definido. El reconocimiento del club resalta el impacto que tuvo la voleibolista durante su paso por la institución.

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Además, la ‘U’ también dio a conocer la partida de la de la armadora Zaira Manzo. Esa son las dos primeras partidas confirmadas por el mismo club, sin embargo se conocieron los nombres de las otras voleibolistas que marcarán el adiós.

- Corima Gómez (punta)

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- Zaira Manzo (armadora)

- María Paula Rodríguez (opuesta)

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- Angélica Malinverno (central)

- Fátima Villafuerte (central)

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- Alexandra Machado (central)

- Mara Leao (central)

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- Maluh Oliveira (opuesta)

Salidas confirmadas de Universitario.

Rumores en Universitario

Fabrizio Acerbi analizó la conformación del equipo de Universitario de Deportes de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y se refirió a la posible incorporación de Aixa Vigil, quien actualmente milita en la Universidad San Martín. El responsable polideportivo explicó que la llegada de Vigil está condicionada por la vigencia de su contrato, ya que la jugadora tiene vínculo con su club por un año más.

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Pese a esta situación contractual, Acerbi manifestó su interés en sumar a Vigil para el próximo ciclo, valorando su identificación con los colores cremas. La posibilidad de un traspaso dependerá finalmente de las negociaciones y del contexto que rodea a la deportista y ambas instituciones.

“Si yo digo sí, los hinchas ya mañana traen y si no la traigo te matan. Si no, oye, ¿cómo rechazas a ella? Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”, aclaró el directivo.

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- Aixa Vigil (punta)

- Maricarmen Guerrero (central)

El jefe polideportivo detalló si existe posibilidad de que la punta peruana deje la Universidad San Martín. Créditos: De Una / Ovación.

Renovaciones en Universitario

Universitario de Deportes está enfocado en asegurar la permanencia de Catherine Flood para la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. La atacante, una de las máximas anotadoras del torneo en la última campaña, se encuentra muy próxima a renovar con el conjunto crema tras su desempeño sobresaliente.

“Cat ha tenido ofertas, según palabras de su representante, y no es sospechoso que las tenga. Pero Cat está muy cerca de quedarse en el club. Digo muy cerca porque todavía estamos en proceso de finiquitar formalmente el tema, pero yadigamos que verbalmente hay un acuerdo de palabra”, señaló el directivo en el programa ‘De Una’.

- Catherine Flood

- Miriam Patiño

- Karla Ortiz

- Elis Bento

Fabrizio Acerbi confirmó que hay un acuerdo con la jugadora norteamericana para que se mantenga en el equipo. (Video: aquiTVO)