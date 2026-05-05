Conductores que invadan la vía del Metropolitano recibirán sanción de S/440, recuerda la ATU

La presencia de vehículos no autorizados en el corredor exclusivo genera retrasos y afecta la seguridad del sistema - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha intensificado su mensaje a los conductores sobre la importancia de respetar la vía exclusiva del Metropolitano. Este corredor está destinado únicamente a los buses del sistema, y su invasión por vehículos particulares representa una infracción grave que acarrea consecuencias económicas y administrativas.

La sanción por circular indebidamente en esta vía asciende a S/440, equivalente al 8% de la unidad impositiva tributaria (UIT), además de la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia.

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La normativa vigente, establecida en la Ley 27200, es clara: solo ambulancias, unidades de bomberos y patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) pueden transitar por la vía exclusiva, siempre que respondan a emergencias reales y circulen con luces y sirenas encendidas. El objetivo es garantizar la seguridad y la fluidez del servicio para miles de usuarios que dependen diariamente del Metropolitano para sus traslados.

Vehículos invaden carril exclusiva del Metropolitano en Independencia (Créditos: América TV)

La ATU ha advertido que el ingreso no autorizado no solo constituye un incumplimiento legal, sino que también afecta la seguridad vial y la eficiencia del sistema. La presencia de autos particulares o bicicletas en el corredor exclusivo genera retrasos en el servicio y pone en riesgo a los pasajeros y operadores. Por ello, la entidad exhorta a la ciudadanía a respetar las normas y contribuir a la mejora del transporte público en Lima y Callao.

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Acciones de fiscalización y control

Para combatir la infracción, la ATU ha implementado operativos de fiscalización en diversos tramos del Metropolitano. Estas acciones, desarrolladas en coordinación con la Policía Nacional, se realizan de manera sorpresiva con el fin de identificar a quienes vulneran la exclusividad del carril. Desde el inicio de 2026, se han ejecutado 11 operativos, con un saldo de 170 conductores sancionados por acceder sin autorización a la vía reservada.

Desde inicios de 2026, se han aplicado multas a 170 conductores y reforzado controles en puntos críticos - Créditos: ATU.

Los controles se han focalizado especialmente en la avenida Túpac Amaru, uno de los puntos más críticos por la frecuencia de ingresos indebidos. En el operativo más reciente, llevado a cabo en la intersección con la avenida Honorio Delgado, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac, los inspectores detectaron y multaron a 34 usuarios, entre automovilistas y ciclistas, que transitaron de manera irregular.

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La ATU recuerda que la observancia de las normas no solo evita sanciones, sino que también es fundamental para mantener la seguridad y el orden en el transporte urbano. El cumplimiento de las restricciones permite que los buses del Metropolitano circulen sin demoras y que los ciudadanos cuenten con un servicio eficiente y seguro.

La entidad fiscalizadora precisó que continuará realizando operativos y campañas informativas para reforzar la cultura de respeto y garantizar la funcionalidad del principal sistema de transporte masivo de la capital.

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