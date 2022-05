Paolo Guerrero en su regreso al Perú: “Espero encontrar equipo, ya estoy recuperado”

Su último club fue el Internacional de Brasil. Foto: Omar Coca.

Paolo Guerrero volvió al Perú y en sus primeras declaraciones confesó que ya está recuperado, que buscará equipo y que espera ser convocado a la selección peruana, de lo contrario, se seguirá preparando. El delantero estuvo en Estados Unidos terminando la recuperación de su rodilla y tal parece que todo fue exitoso. “Ya estoy recuperado”, confesó.

“Espero encontrar equipo, ya estoy recuperado. Han sido días muy difíciles, muchos hablan sin saber. Yo jugué infiltrado contra Chile, horas antes me sacaron líquido de la rodilla”, le respondió el ‘Depredador’ a los periodistas que esperaron su llegada en el aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en el Callao. “Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien . Si no me convocan me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando”, agregó.

Sin embargo, ahora deberá ser evaluado por el cuerpo médico de la ‘blanquirroja’ y este será uno de los primeros pasos del futbolista de 37 años. A primeras horas de este martes se tiene entendido que llegará a las instalaciones de la Videna y Ricardo Gareca, Néstor Bonillo y todos los integrantes del comando técnico verán a detalle cómo está su estado físico.

Recordemos que hace 220 días que no juega un cotejo tras lesionarse del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Fue observado por varios médicos y su recuperación fue larga. La última parte la realizó en Phoenix. Su último contrato fue con el Internacional de Brasil y se especuló su llegada a Alianza Lima, pero esta fue negada por el propio delantero esta noche.

Paolo Guerrero no disputa un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

La última vez que jugó por la selección peruana fue en la victoria 2-0 sobre Chile en Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF.

LO ÚLTIMO QUE DIJO GARECA SOBRE GUERRERO

Saber las posibilidades que tenía Paolo Guerrero de volver a jugar con la selección peruana siempre estuvo en carpeta, más aún si era para el duelo de repechaje. En ese sentido, en la última conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca se refirió a lo que debería pasar para que el delantero tenga chances en la repesca mundialista rumbo a Qatar 2022.

“Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, las opciones serán nada”, comentó el técnico agentino en conferencia de prensa desde la Videna. Paolo Guerrero sigue siendo el capitán de la selección. Habrá que ver qué se puede hacer para que tenga competencia y si el tiempo alcanza. Si no juega, las posibilidades se reducen a nada”, sentenció el estratega a argentino para los medios de comunicación desde San Luis.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

El primer partido que Perú tendrá será el amistoso ante Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio desde las 10:30 a.m. (hora peruana) en el estadio RCDE del Espanyol, ubicado en Barcelona, España. Luego vendrá el repechaje el 13 de junio en Doha y aún no hay rival definido, pero saldrá del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Este partido está pactado para iniciar a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Ahmad Bin Ali, de la ciudad de Rayán.

