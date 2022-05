Paolo Guerrero negó rotundamente alguna oferta de Alianza Lima: “Nunca se me acercaron”

El delantero arribó a Lima este martes en la madrugada.

Paolo Guerrero no juega hace 220 días, pero su regreso parece estar cerca. El delantero llegó al Perú desde Estados Unidos y confesó que está recuperado de su rodilla. A finales del 2021 y a inicios del 2022 se especuló su llegada a muchos clubes, entre ellos Alianza Lima. Sin embargo, nada de esto pudo terminar de concretarse y ahora el jugador negó rotundamente que el cuadro ‘blanquiazul’ le haya hecho alguna oferta.

“ Los dirigentes de Alianza Lima nunca se me acercaron . Hay muchos hinchas que se quedaron resentidos, pero nadie me dijo sentémonos a conversar y arreglemos. Ahora ya recuperado voy a escuchar ofertas, mi representante está en eso”, comentó el exfutbolista de Hamburgo desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Recordemos que el delantero estuvo en Phoenix, Estados Unidos, realizando el último proceso de recuperación luego de lesionarse del ligamento cruzado de su rodilla derecha. “Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando”, declaró, haciendo referencia a la selección peruana.

A nivel de clubes su último contrato fue con el Internacional de Brasil, el cual terminó tras acuerdo de ambas partes y el futbolista de 37 años quedó libre. Su último cotejo con camiseta roja fue en la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro el 2 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 23 del Brasilerao. Allí el ‘Depredador’ jugó los últimos ocho minutos más descuentos en reemplazo de Rodrigo Dourado.

Paolo Guerrero fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima, pero nunca tuvo su debut a nivel profesional en la primera categoría del fútbol peruano. Antes de los 18 años llegó a un acuerdo con el Bayern Múnich de la Bundesliga y terminó partiendo a Europa. De allí pasó al Hamburgo de Alemania, Corinthians, Flamengo y el cuadro ‘Colorado’ de Brasil.

Este martes por la mañana el delantero irá a las instalaciones de la Videna para ser evaluado por el cuerpo médico de la ‘blanquirroja’ y así poder conocer finalmente si está apto para volver a las canchas. Tras sus declaraciones, hay muchas posibilidades de que juegue el repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. Antes puede tener chances de jugar el amistoso ante Nueva Zelanda.

Paolo Guerrero no fue convocado para esta fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

JOSÉ BELLINA SOBRE PAOLO GUERRERO

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a la posible llegada de Paolo Guerrero a tienda ‘blanquiazul’ el pasado 15 de marzo. Allí declaró que si hablaron con el jugador, pero que en ese momento estaba en plena recuperación y que volverían a conversar a mitad de año.

“Sí conversamos con Paolo. No hubo algo tan aterrizado. Sobre todo, él está en un momento en donde su prioridad absoluta es su recuperación. Que él se pueda sentir y estar bien. Después creo que tiene algunas expectativas de poder jugar en el exterior. Él se siente bien como para poder hacerlo. Tal vez en todos los mercados de acá en adelante hablaremos con Paolo para saber su situación. Después queremos que, eventualmente, él juegue en Alianza. Te diría que a mitad de año vamos a volver a conversar, pero tampoco es que sea un objetivo definitivo incorporarlo. Es algo que se va a evaluar en ese momento y también dependerá de la disposición y las ganas que él tenga.”, dijo.

El gerente deportivo del cuadro 'íntimo' se refirió a las conversaciones que tuvo con el delantero para volver al club de sus amores y las opciones de tenerlo en un futuro. | Video: GOLPERU

