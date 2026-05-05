Sismo hoy en Perú: temblor de magnitud 5.0 se registró esta mañana en Zorritos, Tumbes

Sismo de magnitud 4,0 sacude el sur de Zorritos, Tumbes

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió este martes la zona costera norte del Perú, con epicentro a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Nacional de Sismología (CENSIS). El movimiento telúrico se registró a las 10:58 horas (hora local) y alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli en la localidad de Zorritos.

El IGP situó el foco sísmico a una profundidad de 55 kilómetros, en las coordenadas -3.56 de latitud y -80.61 de longitud. A esa profundidad intermedia, la energía liberada se disipa en mayor medida antes de alcanzar la superficie, lo que limita el daño potencial en comparación con sismos superficiales de igual magnitud. La intensidad registrada en Zorritos —entre III y IV en la escala de Mercalli— indica que el temblor fue perceptible para la población, con posible movimiento de objetos en interiores, aunque sin reportes inmediatos de daños estructurales o víctimas.

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La zona de Tumbes y sus alrededores forma parte de uno de los corredores sísmicos más activos del noroeste peruano. Según datos del sitio especializado earthquakelist.org, en los últimos 10 años se han registrado 730 sismos de magnitud 4 o superior en un radio de 300 kilómetros alrededor de Tumbes, con un promedio de 73 eventos anuales. De ese total, 37 sismos alcanzaron magnitud 5 o superior, lo que equivale a poco más del 5% del total.

El contexto tectónico de la región explica esta sismicidad. El noroeste del Perú se ubica en el segmento norte del margen andino, donde la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana a una velocidad aproximada de 60 milímetros por año en dirección este-noreste. En esta zona opera además el sistema de detachment Tumbes-Zorritos, una falla activa de orientación noreste que constituye el límite sur de la cuenca de Guayaquil-Tumbes y que registra actividad tectónica persistente, según investigaciones publicadas en el Journal of Structural Geology.

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El sismo más fuerte en la región en los últimos 10 años ocurrió el 18 de marzo de 2023, con una magnitud de 6.8 y epicentro a 110 kilómetros al noreste de Tumbes, a 68 kilómetros de profundidad. Apenas hace un año, el 8 de mayo de 2025, un sismo de magnitud 5.4 con foco a 56 kilómetros de profundidad tuvo su epicentro en las inmediaciones de Zorritos —prácticamente en la misma zona del evento de este martes—.

El IGP difundió el reporte oficial del evento bajo el código IGP/CENSIS/RS 2026-0253 a través de su cuenta en redes sociales (@SismosPeruIGP), en cumplimiento del protocolo estándar de alerta a la población. Hasta el momento de publicación de esta nota, la institución no emitió alertas de tsunami ni reportes de réplicas significativas.

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Recomendaciones básicas de seguridad durante un sismo. - Crédito: Minsa

Mochila de emergencia

La mochila de emergencia forma parte del denominado “combo de supervivencia” que recomienda el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para toda la población peruana. Su función es garantizar la autonomía básica de una persona o familia durante las primeras horas tras un desastre, especialmente cuando los servicios de emergencia aún no han llegado a la zona afectada. Según el INDECI, la mochila debe estar lista en todo momento, ubicada en un lugar accesible del hogar, y su peso total no debe superar los 8 kilogramos para facilitar su transporte durante una evacuación.

El contenido recomendado por la institución abarca cinco categorías esenciales: artículos de higiene personal (toallas, cepillo dental, jabón), un botiquín de primeros auxilios con vendas, alcohol y medicamentos básicos, alimentos no perecibles como barras de cereal, conservas y agua embotellada, abrigo (manta polar y calzado adicional), y dinero en efectivo —preferentemente monedas— ante la posible falla de cajeros automáticos y sistemas de pago electrónico.

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Indeci detalla el contenido esencial de la mochila de emergencia y su rol crucial para las primeras 24 horas tras un sismo, especialmente en zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos elementos se suman artículos de comunicación como radio a pilas, linterna, silbato y fotocopias de documentos de identidad, así como insumos de bioseguridad: mascarillas, alcohol en gel y lejía. Las familias con bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas deben incorporar los artículos específicos que cada caso requiera.

El INDECI complementa la mochila de emergencia con la llamada caja de reserva, pensada para cubrir del segundo al cuarto día tras el evento. A diferencia de la mochila —que se lleva durante la evacuación—, la caja permanece almacenada en un lugar fresco y seco del hogar. Ambos elementos deben revisarse periódicamente para renovar los productos con fecha de vencimiento próxima.

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