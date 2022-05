Fiorella Méndez y Pedro Loli celebran el cumpleaños de su hijo tras escándalo con Óscar del Portal

Fiorella Méndez y Pedro Loli festejaron el cumpleaños número tres de su hijo. (Fotos: Instagram)

Fiorella Méndez se encuentra viviendo un momento de relativa calma, luego de ser acusada de mantener una relación extramatrimonial con Óscar del Portal, esposo de Vanessa Químper. Aunque jamás salió a dar declaraciones sobre su ampay con el periodista deportivo, la productora de televisión reapareció en redes sociales para celebrar los tres añitos de su hijo con Pedro Loli, de quien se separó en octubre de 2021.

A través de Instagram, Fiorella y Pedro compartieron fotos y videos de la fiesta de cumpleaños del menor. En las imágenes, a ambos se los ve sonriendo de oreja a oreja y pasándola bien junto a su pequeño. Todo parece indicar que ahora llevan una buena relación como padres, aunque meses atrás Méndez le lanzaba fuertes indirectas al cumbiambero por la supuesta infidelidad que sufrió.

Magaly Medina compartió estas imágenes en su programa de espectáculos, este último miércoles 18 de mayo. Al igual que los internautas, la ‘Urraca’ se mostró sorprendida por la relación cordial entre Fiorella Méndez y su expareja. No obstante, no pudo evitar preguntarse qué estará haciendo ahora la comunicadora, ya que no se sabe si continúa siendo la productora oficial de La Banda del Chino después del escándalo mediático.

“No sabemos a qué se dedica, ni a que trabaja. Ella formaba parte del equipo de la productora de Miyashiro. Estaban en estos programas que hacían en Youtube. No sabemos cuál es el futuro de esta chica. Lo que sí sabemos es que Del Portal sigue viviendo con su esposa, en su casa, intentando quizás arreglar lo que puso en riesgo su familiar. Eso no nos compete”, comentó la presentadora.

Fiorella Méndez y Pedro Loli se lucieron muy felices en el cumpleaños de su menor hijo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Tal y como lo menciona Magaly, las cámaras de Amor y Fuego captaron a Óscar del Portal ingresando al departamento donde vive junto a su aún esposa Vanessa Químper y sus dos menores hijos, luego de pasear a su mascota. Al parecer, la pareja decidió luchar por su matrimonio de 10 años tras las pruebas que presentó Magaly para demostrar la supuesta infidelidad del conductor de Fútbol en América.

Como se recuerda, el equipo de Magaly TV La Firme consiguió las boletas electrónicas del hotel miraflorino donde, al parecer, se hospedaba Óscar con Fiorella Méndez. Según los recibos, ambos se vieron en el hostal los días 24 y 30 de enero, y 8 y 25 de febrero. En casi todos los encuentros, alquilaron una habitación matrimonial, apta para una pareja. Ninguno salió a dar su descargo tras la difusión de dichas evidencias.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ DE PEDRO LOLI?

Fiorella Méndez fue pareja del cantante de cumbia Pedro Loli. Ambos se separaron en octubre de 2021 y, al parecer, su ruptura se debió al ampay que protagonizó el artista musical en el 2019 con una mujer de solo 19 años . En aquel entonces, la joven salió a decir que tuvo una relación con el músico y que salían a escondidas. El programa de Magaly Medina mostró videos de estos encuentros.

Pese al escándalo mediático, Fiorella lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Incluso, se comprometieron en La Banda del Chino. Poco después, ambos anunciaron que la relación no funcionó y que su separación se dio en buenos términos por el bienestar de su hijo de 3 años de edad.

Su relación cordial llegó a su fin cuando la productora de televisión escribió en Instagram: “A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está bien, pero por dentro estamos mal. Las redes sociales a veces mienten. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”.